Vous avez trouvé un hérisson dans votre jardin ? Voici les gestes à adopter pour le protéger et l’aider en toute sécurité !

1. Observer avant d'agir : le premier réflexe à avoir

Pourquoi est-il là ?

Le hérisson est un animal nocturne. Si vous en apercevez un en pleine journée, c'est souvent un signe qu'il est peut-être en difficulté. Cependant, il est essentiel de l'observer avant d'agir. S'il semble actif et se déplace normalement, il pourrait simplement chercher de la nourriture ou un abri. Dans ce cas, il est préférable de ne pas le déranger.

En revanche, un hérisson qui semble désorienté, immobile ou blessé nécessite une intervention rapide. Il pourrait être déshydraté, souffrir de blessures ou être malade.

2. Comment manipuler un hérisson blessé ou affaibli ?

Protégez-vous et l'animal

Si vous devez intervenir, il est important de manipuler le hérisson avec précaution. Utilisez des gants épais pour éviter de vous blesser sur ses piquants et pour le protéger des germes potentiels que vous pourriez transmettre.

Gardez-le au calme et à l'abri des courants d'air.

Il est essentiel de ne pas le nourrir immédiatement et surtout de ne jamais lui donner de lait, car cela peut provoquer de graves diarrhées. Préférez lui donner de l'eau fraîche dans une petite coupelle peu profonde, ainsi que des croquettes pour chat ou des vers de farine, le temps de le transporter vers un centre de soins.

Erreurs à éviter Bonnes pratiques Ne pas donner de lait ou de pain Lui offrir de l’eau fraîche et des croquettes pour chat Ne pas le garder chez soi s'il est blessé Contacter un centre de soins ou un vétérinaire

3. Offrir un refuge sécurisé pour le hérisson

Un abri naturel dans votre jardin

Si le hérisson que vous trouvez n'est pas blessé, mais simplement de passage, vous pouvez l'aider en aménageant un refuge sécurisé. Il suffit de laisser un coin du jardin sauvage, avec des tas de feuilles, des branchages ou un abri en bois. Ce genre de cachette naturelle lui permet de trouver un lieu sûr pour se protéger des prédateurs et hiberner en toute tranquillité pendant l'hiver.

Évitez les pièges accidentels

Il est également crucial de sécuriser votre jardin pour éviter que les hérissons ne se blessent accidentellement. Voici quelques gestes simples :

Surélevez les filets de jardinage pour qu'ils ne se prennent pas dedans.

Bâchez bien les piscines et mares pour éviter les noyades accidentelles.

Utilisez des outils manuels comme le râteau plutôt que des tondeuses et coupe-bordures, car ces derniers peuvent gravement blesser les hérissons qui se cachent sous les buissons.

Notre conseil : Installez de petits accès sous vos clôtures pour que les hérissons puissent se déplacer librement entre les jardins sans risquer de se retrouver bloqués.

4. Nourrir les hérissons : oui, mais avec les bons aliments

Que leur donner ?

Si vous voulez aider un hérisson en bonne santé, il est possible de lui fournir un peu de nourriture supplémentaire. Toutefois, choisissez bien ce que vous leur offrez ! Les hérissons sont insectivores et aiment manger des limaces, vers et scarabées, mais ils peuvent aussi apprécier des croquettes pour chat ou du pâté pour chat sans sauce ni sel. Placez toujours un petit bol d'eau fraîche à proximité, surtout en période chaude.

Attention : Le pain, le lait, et les aliments trop gras ou sucrés qui peuvent provoquer des maladies digestives graves chez ces animaux.

5. Que faire en cas de blessure ou de détresse ?

Contactez un centre spécialisé

Si vous trouvez un hérisson blessé ou affaibli, il est illégal de le garder chez soi pour le soigner, car il s'agit d'une espèce protégée. La meilleure chose à faire est de contacter un centre de soins pour animaux sauvages ou un vétérinaire. Ces professionnels sauront comment le prendre en charge correctement et s’assurer de sa guérison.

En France, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et d’autres associations spécialisées sont habilitées à récupérer ces animaux pour les soigner et les relâcher dans la nature une fois rétablis.

Bon à savoir : L'association Erinaceus se consacre à la protection des hérissons. Si vous trouvez un hérisson en détresse ou avez des questions sur son bien-être, n’hésitez pas à consulter leur site pour des conseils spécialisés et un accompagnement.

Protéger les hérissons, un geste simple pour la biodiversité

Les hérissons sont des alliés précieux dans nos jardins, aidant à maintenir un écosystème équilibré en se nourrissant de nuisibles comme les limaces et les insectes. En adoptant les bons réflexes face à ces petites créatures, vous contribuez non seulement à leur survie, mais aussi à la protection de la biodiversité locale.

Qu'il s'agisse de leur offrir un abri, de les protéger des dangers ou de contacter un centre de soin, chaque geste compte pour préserver ces mammifères menacés.