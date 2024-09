Vous avez déjà croisé ces petites bêtes dans votre jardin ? Voici ce qui les attire dans votre maison (et comment les arrêter)

Pourquoi les punaises des bois rentrent-elles dans votre maison ?

Les punaises des bois, également appelées punaises vertes ou Palomena prasina, sont présentes dans presque tous les jardins en Europe. Si elles envahissent votre maison, ce n’est pas par hasard. En réalité, elles recherchent avant tout un endroit chaud et sûr pour passer l’hiver.

À la fin de l’été et au début de l’automne, la baisse des températures les pousse à chercher refuge dans des espaces intérieurs pour hiberner.

L’attrait de la chaleur et de la lumière

Lorsque les jours raccourcissent et que le froid s’installe, les punaises des bois sont attirées par la chaleur de nos maisons. Elles se faufilent alors par les plus petites ouvertures : fissures dans les murs, contours de fenêtres mal scellés, conduits d’aération... Les maisons mal isolées ou exposées à la lumière directe le soir sont de véritables aimants pour ces petites créatures.

De plus, les punaises des bois peuvent être attirées par les plantes d’intérieur, qui représentent pour elles une source de nourriture. Elles aspirent la sève des plantes, provoquant des dégâts parfois visibles sous forme de taches ou de décoloration des feuilles.

Un comportement de survie

Il est important de comprendre que cette invasion n’est pas agressive, mais plutôt une réponse naturelle de survie. En se réfugiant dans les maisons, les punaises des bois cherchent simplement à éviter les températures extrêmes de l’hiver.

Une fois à l’intérieur, elles se font généralement discrètes et ne causent pas de dommages directs, mais leur présence peut vite devenir encombrante, surtout si elles se regroupent en grappes.

Comment empêcher les punaises des bois d’entrer ?

Heureusement, il existe des méthodes simples pour protéger votre maison de ces intrus. Voici les meilleures astuces pour empêcher les punaises des bois de s’inviter chez vous.

1. Scellez les ouvertures et fissures

La prévention est la clé. Inspectez minutieusement votre maison, en particulier les points d’entrée potentiels comme les cadres de fenêtres, les portes, et les conduits de ventilation. Utilisez du mastic ou de la silicone pour boucher toutes les fissures, même les plus petites, car les punaises des bois ont un corps aplati qui leur permet de se glisser dans les interstices les plus étroits.

Notre conseil : Installez également des moustiquaires bien ajustées sur vos fenêtres et portes. Non seulement cela empêchera les punaises d’entrer, mais cela vous protégera également contre d’autres insectes nuisibles.

2. Utilisez des répulsifs naturels

Les punaises des bois détestent certaines odeurs, ce qui constitue une excellente solution pour les repousser de façon naturelle. Parmi les répulsifs les plus efficaces, on retrouve :

L’huile essentielle de menthe poivrée : Mélangez 10 gouttes dans 500 ml d’eau et vaporisez autour des points d’entrée comme les portes et fenêtres.

: Mélangez 10 gouttes dans 500 ml d’eau et vaporisez autour des points d’entrée comme les portes et fenêtres. L’ail : L’odeur forte de l’ail est insupportable pour les punaises. Faites bouillir quelques gousses dans de l’eau, laissez refroidir, puis vaporisez la solution autour des zones sensibles.

: L’odeur forte de l’ail est insupportable pour les punaises. Faites bouillir quelques gousses dans de l’eau, laissez refroidir, puis vaporisez la solution autour des zones sensibles. Le vinaigre blanc : Un autre répulsif naturel, le vinaigre peut être mélangé avec de l’eau pour créer une barrière contre les punaises.

En plantant des herbes répulsives telles que la menthe, le basilic, ou encore la lavande près des fenêtres ou à l’intérieur de votre maison, vous créerez une barrière olfactive efficace.

3. Saupoudrez de la terre de diatomée

Si vous préférez une méthode physique, la terre de diatomée est une excellente option. Cette poudre naturelle déshydrate les insectes en s’incrustant dans leur exosquelette. Saupoudrez-en sur les rebords de fenêtres, autour des portes et dans les recoins où vous soupçonnez une invasion.

C’est un insecticide naturel qui est inoffensif pour les humains et les animaux domestiques, mais redoutable contre les nuisibles.

4. Adoptez de bonnes pratiques d’éclairage

Les punaises des bois sont attirées par la lumière, notamment les éclairages blancs ou bleus. Une astuce simple consiste à utiliser des lumières extérieures jaunes ou anti-insectes, qui sont beaucoup moins attractives pour ces nuisibles. En intérieur, utilisez des rideaux ou des volets pour limiter la lumière visible depuis l’extérieur, surtout en soirée.

5. Aspirez les punaises des bois déjà présentes

Si malgré vos efforts, quelques punaises réussissent à s’infiltrer, l’aspirateur reste votre meilleur allié. Aspirez-les délicatement, mais assurez-vous de vider le sac ou le réservoir immédiatement après, en dehors de la maison, pour éviter qu’elles ne s’échappent et ne libèrent leur odeur désagréable.

Faut-il les tuer ou les relâcher ?

Une question que beaucoup de gens se posent est : faut-il tuer les punaises des bois ? La réponse est non, car non seulement elles sont inoffensives, mais en les écrasant, elles libèrent une odeur nauséabonde qui est difficile à faire partir. De plus, elles jouent un rôle dans l’écosystème, en régulant certaines populations d’insectes.

L’idéal est donc de les capturer et de les relâcher à l’extérieur si possible. Si l’infestation devient trop importante, des répulsifs naturels ou des services de professionnels peuvent vous aider à les éradiquer sans nuire à l’environnement.

Les punaises des bois peuvent être une nuisance en automne, mais avec un peu de vigilance et des solutions naturelles, vous pouvez les empêcher de transformer votre maison en refuge hivernal.

Calfeutrez, répulsez, et aspirez : trois mots d’ordre simples pour vous protéger efficacement. Ces petites bêtes n’auront plus aucun secret pour vous, et votre maison restera un espace paisible, sans invasion indésirable.