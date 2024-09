13 millions de retraités vont profiter d’une double hausse de pension avant la fin de l’année !

Une première hausse déjà actée : les petites retraites avant tout

Pour commencer, sachez qu’une première augmentation a été effective dès octobre 2024. Elle concerne les petites retraites, notamment pour ceux ayant une carrière modeste. Ces retraités, souvent proches du SMIC, ont déjà vu leur pension augmenter d'environ 50 euros par mois, et pour certains, cela pourrait aller jusqu'à 100 euros supplémentaires par mois.

Cela représente un coup de pouce significatif pour près de 600 000 retraités, et cette revalorisation s'applique automatiquement, sans aucune démarche à effectuer. C’est le moment parfait pour revisiter votre budget et voir comment ce supplément peut être utilisé de manière astucieuse.

La deuxième hausse : la complémentaire Agirc-Arrco en novembre

Le prochain rendez-vous est prévu en novembre 2024, avec une revalorisation des pensions complémentaires Agirc-Arrco. Cette augmentation, attendue autour de 2 %, viendra s'ajouter à celle de la retraite de base. En cumulant les deux hausses, vous verrez votre revenu augmenter sans effort supplémentaire.

Par exemple, si vous percevez une retraite de 1 200 euros, une hausse de 2 % sur votre complémentaire Agirc-Arrco pourrait vous faire gagner entre 25 et 50 euros de plus chaque mois. Ce n'est pas négligeable, surtout quand on sait que le pouvoir d'achat des retraités est particulièrement sensible aux fluctuations des prix.

Notre conseil : Renseignez-vous régulièrement sur vos relevés de retraite complémentaires pour anticiper ces changements et ajuster vos dépenses. Une bonne gestion permet souvent de profiter au mieux des nouvelles rentrées d'argent.

Et pour ceux qui n’ont pas encore touché leur rattrapage ?

Une autre bonne nouvelle : certains retraités bénéficient d’un rattrapage sur les 12 mois précédents. Cela peut représenter jusqu’à 700 euros de versement unique avant la fin de l’année 2024. Un joli montant qui peut tomber à point nommé, surtout à l'approche des fêtes.

Ce rattrapage concerne particulièrement ceux qui n’ont pas encore profité des revalorisations précédentes. Si vous êtes éligible, vous n’aurez aucune démarche à faire. Ce versement sera fait automatiquement, alors vérifiez bien vos comptes dans les prochains mois pour ne pas passer à côté de cette belle surprise !

Combien pouvez-vous vraiment espérer gagner ?

Voici un aperçu des augmentations possibles d'ici la fin de l'année :

Type de pension Montant actuel moyen Augmentation attendue Montant après hausse Retraite de base 1 000 € +5 % (50 €) 1 050 € Retraite complémentaire (Agirc-Arrco) 500 € +2 % (10 €) 510 € Rattrapage sur 12 mois - Jusqu'à 700 € -

À noter : Ces chiffres sont indicatifs et peuvent varier selon votre situation personnelle et le type de pension que vous percevez.

Comment profiter au mieux de ces augmentations ?

Même si ces hausses sont automatiques, il est toujours bon de garder un œil sur vos relevés. Beaucoup de retraités ignorent parfois qu’ils peuvent avoir droit à des aides ou à des optimisations supplémentaires sur leur pension. Une petite vérification en ligne, notamment sur le site de l’Assurance Retraite, peut vous permettre d'éviter les mauvaises surprises.

Optimisez votre retraite pour l’avenir

Si ces augmentations offrent un vrai bol d'air financier, elles ne compensent pas toujours complètement l'impact de l'inflation. Pour préparer l’avenir, il est toujours judicieux d’optimiser vos revenus en diversifiant vos sources.

Avez-vous déjà pensé à investir dans une assurance-vie ou à envisager la location d’une partie de votre logement ? Ces options peuvent vous permettre de mieux gérer votre patrimoine et d'anticiper les hausses futures des prix.

Notre conseil : Pourquoi ne pas explorer des activités génératrices de revenus complémentaires ? La retraite est un moment idéal pour se lancer dans des projets personnels : jardinage, cours en ligne, ou encore petits travaux manuels.

Une fin d'année plus sereine pour 13 millions de retraités

Avec cette double hausse, les 13 millions de retraités concernés vont pouvoir aborder la fin d’année avec plus de sérénité. Entre la revalorisation des petites retraites et celle des pensions complémentaires, cette période apporte un véritable soulagement financier.

Prenez le temps de bien comprendre les montants que vous allez recevoir et comment en tirer le meilleur parti. Après tout, chaque euro compte, surtout quand il s'agit de préparer un avenir tranquille et sécurisé.