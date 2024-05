Pourquoi les allocataires de la Carsat percevront leur pension de retraite en avance ?

Quand sont versées les pensions en temps normal ?

Les allocataires de la Carsat y sont habitués. Ils savent que leur pension sera versée le 9 de chaque mois.

La raison principale de ce paiement un peu tardif tient à la nature même des pensions de retraite, qui se composent des cotisations des actifs. Des délais sont donc nécessaires pour recueillir ces cotisations et les verser à l'Assurance retraite.

Bon à savoir : Les allocataires dépendant de la Carsat d'Alsace-Moselle, une région connaissant un statut particulier, peuvent toucher leur pension dès le 1er du mois.

Des versements anticipés

Pourtant il y a des exceptions. En effet, la pension peut être versée en avance. Dans ce cas, les retraités touchent le plus souvent leur pension, non pas le 9, mais le 8 du mois.

En effet, le 9 peut tomber un samedi, un dimanche ou encore un jour férié. Dans ce cas, la pension est versée le premier jour ouvré qui précède. Rappelons qu'un jour ouvré est un jour effectivement travaillé, dans une entreprise ou une administration.

Mais le versement peut avoir, non pas un, mais deux jours d'avance. C'est une situation plus rare, mais c'est ce qui va pourtant se passer en mai et juin 2024. En effet, durant ces deux mois, les retraités toucheront leur pension le 7. Ils percevront ainsi leur pension d'avril le 7 mai et leur pension de mai le 7 juin.

Cette décision a été prise en fonction de la nature du calendrier de ces deux mois :

Le mois de mai 2024 prévoit 2 jours fériés consécutif s, le 8 (commémoration de l'armistice de 1945) et le 9 (fête de l'Ascension). Le premier jour ouvré précédant le 9 mai était donc, non pas le 8, mais le 7 mai.

s, le 8 (commémoration de l'armistice de 1945) et le 9 (fête de l'Ascension). Le premier jour ouvré précédant le 9 mai était donc, non pas le 8, mais le 7 mai. Au mois de juin, le 9 tombe un dimanche. Le premier jour ouvré avant cette date se trouve être, non le samedi 8, mais le vendredi 7 juin.

Le retour à la normale

Cette situation ne devrait se reproduire qu'une seule fois d'ici à la fin de l'année. En effet, les allocataires de la Carsat percevront leur pension d'octobre, non pas le 9, qui est un samedi, mais le 8 novembre.

Si l'on consulte le calendrier de versement des pensions que publie l'Assurance retraite sur son site, on s'aperçoit que, pour tous les autres mois, entre juillet et décembre 2024, la pension sera bien versée, comme d'habitude, le 9 du mois.