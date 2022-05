L'enquête annuelle du Cercle de l’Épargne et Amphitea (association d'assurés partenaire d'AG2R La Mondiale) publiée récemment comprenait un panel de 10 007 personnes et leur a présenté les propositions des candidats à l'élection. L'étude a été menée entre le 9 et le 14 février sur un échantillon représentatif de la population française de 18 ans et plus.

La fiscalité successorale en question

Il est vrai que des propositions sur la taxation des successions ont été faites durant la campagne électorale. Les candidats out presque tous donné leur avis sur le sujet. Certains d'entre eux voudraient augmenter le montant d'exonération des droits de succession.

Aujourd'hui, il est de 100 000 euros. Pour Emmanuel Macron, le montant serait augmenté à 150 000 euros. Valérie Pécresse propose qu'il passe à 200 000 euros. D'après l'étude, 25% des électeurs sont favorables à la proposition de Mme Pécresse. L'idée de Jean-Luc Mélenchon de limiter l'héritage à 12 millions d'euros par héritier direct a moins de succès : seuls 9% es sondés approuvent.

Certaines personnes interrogées vont plus loin. 49% d'entre elles estiment que les droits de succession devraient être supprimés et ce peu importe le montant de l'héritage. Ce chiffre peut surprendre car il faut savoir qu'en France, une succession s'élève en général à 100 000 euros et n'est donc pas touchée par ce qu'on appelle « l'impôt de la mort ».

Concernant les donations, les personnes interrogées souhaiteraient un assouplissement (63% d'entre elles). 24% voudraient garder le système en vigueur mais en mettant en place une exonération tous les 15 ans pouvant aller jusqu'à 100 000 euros.

La pension de retraite inquiète

Ce qui inquiète le plus les personnes interrogées, c'est le montant de leur pension de retraite. Les deux tiers pensent ne pas pouvoir vivre de manière correcte avec la pension qu'ils vont avoir ou ont déjà. Ce chiffre montre qu'il y a une grande différence entre les personnes déjà à la retraite et celles qui ne le sont pas : 72% des non retraités craignent de ne pas réussir à vivre normalement avec leur pension alors qu'ils ne sont « que » 51% chez les retraités.

Au niveau politique, les électeurs de Emmanuel Macron et Yannick Jadot sont plus optimistes : respectivement, ils sont 52 et 50% à penser pouvoir vivre correctement avec leur pension de retraite. Les partisans d'Eric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen sont plus inquiets.

Reporter l'âge légal de la retraite

Certains candidats, à l'instar d'Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse, propose de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Parmi les personnes interrogées dans l'étude, 42% y sont favorables. Ce chiffre est assez élevé, étonnamment, et cela s'explique encore une fois par certaines différences entre les catégories socio-professionnelles des personnes interrogées. Les cadres et professions libérales sont 62% à être pour.

On compte 55% de commerçants et d'artisans favorables contre seulement 29% pour les professions intermédiaires.

Pour un régime de retraite unique

80% des personnes interrogées considèrent que le système de retraite actuel ne peut pas être gardé tel quel. Ils sont plutôt pour un changement dans ce domaine. Parmi les personnes interrogées, 46% préféreraient un régime unique pour tous (pour les salariés, les indépendants comme pour les fonctionnaires) quand 34% voudraient voir un système tournant autour des trois secteurs et ainsi voir disparaître les régimes spéciaux.

Selon le bord politique des sondés, leurs opinions diffèrent. Les personnes votant à gauche sont plutôt pour une organisation en trois secteurs. Ceux d'extrême droite et de droite voudraient un régime unique. Ceux qui votent au centre sont partagés, presque à égalité, entre les deux propositions.