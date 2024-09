Nouveaux abattements fiscaux pour les retraites : ce qui change en 2024

Un abattement de 10% toujours en vigueur

Comme chaque année, les retraités bénéficient d’un abattement automatique de 10% sur leurs pensions de retraite, qui s’applique sur l'ensemble des montants déclarés, qu’il s’agisse de pensions, de rentes viagères ou d’autres revenus liés à la retraite. Cet abattement est toutefois plafonné.

Pour les revenus de 2023, l’abattement maximum est de 4 321 euros par foyer fiscal, et le montant minimum est de 442 euros par personne. Ce dispositif s’applique automatiquement lors de la déclaration des revenus et ne nécessite aucune démarche spécifique de votre part.

L’abattement spécial pour les plus de 65 ans

La véritable nouveauté pour 2024 concerne l’abattement supplémentaire accordé aux retraités de plus de 65 ans. Si vos revenus annuels restent sous certains plafonds, cet abattement viendra alléger votre facture fiscale.

Pour un revenu net global inférieur à 17 200 euros, l'abattement est de 2 746 euros. Si vos revenus se situent entre 17 200 et 27 670 euros, l’abattement s’élève à 1 373 euros. En revanche, au-delà de 27 670 euros, cet abattement spécial ne s’applique plus.

Bon à savoir : Si vous êtes marié ou pacsé et que les deux membres du couple ont plus de 65 ans, cet abattement est doublé, ce qui peut représenter une réduction substantielle sur l'impôt final.

Comment maximiser vos économies ?

Pour les retraités, plusieurs astuces permettent de réduire davantage le montant de votre impôt :

Les dépenses en maison de retraite : Si vous êtes en maison de retraite ou en établissement spécialisé, vous pouvez déduire jusqu’à 25% des dépenses engagées, avec un plafond de 2 500 euros par personne. C’est une solution idéale pour réduire la charge fiscale si vous avez des dépenses de santé ou de soins importants. Travaux d’adaptation à domicile : Si vous choisissez de rester à domicile mais devez réaliser des travaux d’adaptation (installation de rampes, douches adaptées, etc.), vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt sur ces travaux. Non seulement cela améliore votre confort, mais cela allège aussi votre fiscalité. Enfants à charge : Si vous avez des enfants majeurs rattachés à votre foyer fiscal, vous pouvez également bénéficier d’un abattement supplémentaire. Cela peut se révéler un excellent levier fiscal pour les familles qui souhaitent aider leurs enfants tout en optimisant leur fiscalité.

Comparaison des abattements en 2024

Revenus nets annuels du foyer fiscal Abattement applicable par personne (65 ans et +) Moins de 17 200 € 2 746 € Entre 17 200 € et 27 670 € 1 373 € Plus de 27 670 € Aucun abattement

Pas de démarches compliquées

Bonne nouvelle pour les retraités : l’administration fiscale applique automatiquement ces abattements en fonction des informations dont elle dispose, notamment votre âge et vos revenus déclarés. Vous n’avez donc pas à vous soucier de démarches supplémentaires pour en bénéficier.

En 2024, les abattements fiscaux pour les retraités offrent des avantages significatifs, surtout si vos revenus restent sous les seuils fixés. Que ce soit via l’abattement de 10%, l’abattement spécial pour les plus de 65 ans, ou les déductions possibles sur les dépenses de santé et de maintien à domicile, ces dispositifs vous permettent d’alléger vos impôts efficacement.

Astuce bonus : pensez à vérifier régulièrement votre situation fiscale pour ne rater aucune opportunité d’économiser sur vos impôts !