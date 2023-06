La pension de réversion de la retraite de base

La pension de réversion de la retraite de base est versée par le régime général de la Sécurité sociale. Elle vise à soutenir les conjoints survivants en leur garantissant une partie de la retraite de leur conjoint décédé.

Conditions d'éligibilité

Pour bénéficier de la pension de réversion de la retraite de base, le conjoint survivant doit remplir certaines conditions, telles que l'âge minimum, la durée de mariage et les ressources financières.

En général, le conjoint survivant doit avoir au moins 55 ans et avoir été marié pendant au moins deux ans (pour le régime complémentaire, le régime général n'impose pas de durée minimale de mariage).

Montant de la pension

Le montant de la pension de réversion de la retraite de base est généralement calculé en fonction du montant de la retraite que le conjoint décédé recevait ou aurait pu recevoir.

Important : Il existe des plafonds et des règles spécifiques qui peuvent influencer le montant final. Par exemple, la pension de réversion ne peut pas dépasser 54 % du montant de la retraite du conjoint décédé.

Les éléments pris en compte sont :

la durée du mariage, l’âge du conjoint survivant, la carrière professionnelle du conjoint décédé.

Le montant de la pension peut varier d’un individu à l’autre en fonction de ces 3 facteurs.

Bon à savoir : Si le couple a eu au moins trois enfants, le montant de la pension est automatiquement augmenté de 10 %.(valable que pour le régime général ; cette majoration ne s'applique pas au régime complémentaire).

Impact sur les autres revenus

La pension de réversion de la retraite de base peut être soumise à des conditions de ressources et être réduite si le conjoint survivant a des revenus importants provenant d'autres sources. Il existe des seuils de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion intégralement. Au-delà de ces seuils, le montant de la pension peut être réduit.

Pour le calcul des ressources, sont pris en compte :

les revenus professionnels ;

les revenus du patrimoine ;

les revenus fonciers…

En cas de nouvelle union

Un remariage, un pacs ou un concubinage n’entraîne pas automatiquement l’arrêt du versement de la pension. Mais tout changement doit être signalé à la Caisse de retraite. Lorsque l’assuré reçoit sa propre retraite, le montant de sa pension ne change plus.

À noter : Une nouvelle union entraîne la perte définitive du droit à la pension de réversion dans le régime complémentaire (Agirc-Arrco), sauf en cas de séparation ultérieure.

La pension de réversion de la retraite complémentaire

La pension de réversion de la retraite complémentaire est gérée par les régimes de retraite complémentaire, tels que :

l'Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés)

(Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) et l'Agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres).

À lire aussi : AGIRC ARRCO : La retraite complémentaire des salariés et des cadres du privé

Conditions d'éligibilité

Les conditions d'éligibilité à la pension de réversion de la retraite complémentaire sont similaires à celles de la retraite de base, mais peuvent varier légèrement selon les régimes.

Exemple : Pour l’Agirc, l e conjoint survivant doit généralement être âgé d'au moins 55 ans pour l’Arrco et 60 ans .

e conjoint survivant doit généralement être âgé d'au moins . Pour l'Arrco, le mariage doit avoir duré au moins deux ans. S’il y a encore au moins deux enfants à charge, la pension de réversion complémentaire est versée sans condition d’âge.

Calcul du montant

Le montant de la pension de réversion de la retraite complémentaire dépend de différents facteurs, tels que la durée de mariage et les points de retraite accumulés par le conjoint décédé. Si le défunt bénéficiait de majorations pour enfants, elles peuvent s’appliquer à la pension de réversion.

Notre conseil : Référez-vous au régime de retraite spécifique pour obtenir des informations précises sur le calcul. La pension de réversion équivaut à 60 % de la retraite.

En cas de nouvelle union

Un remariage fait perdre définitivement le bénéfice de la pension de réversion au titre du premier conjoint.

Impact sur les autres revenus

Contrairement à la pension de réversion de la retraite de base, celle de la retraite complémentaire n'est nullement soumise à des conditions de ressources. Elle est versée indépendamment des autres revenus du conjoint survivant. Cela signifie que le conjoint survivant peut bénéficier de la pension de réversion complémentaire même s'il dispose de revenus importants provenant d'autres sources, tels que des revenus de placement ou une pension de retraite personnelle.

Attention : Les conditions de ressources et les plafonds, si dépassés, peuvent cependant réduire le montant, encore une fois renseignez-vous ! C'est du cas par cas.

L'essentiel à retenir en tableau

Il est important de comprendre les différences spécifiques pour optimiser ses droits et ses revenus. Voici un tableau pour une vision plus globale et compréhensive :

Retraite de base Retraite complémentaire Gestionnaire Sécurité sociale Arrco (pour tous les salariés) et Agirc (pour les cadres) Conditions d'âge Minimum 55 ans Minimum 55 ans pour l'Arrco, 60 ans pour l'Agirc Conditions de mariage Durée minimale de 2 ans Durée minimale de 2 ans pour l'Arrco. Pas de condition pour l'Agirc si mariage avant le décès. Conditions de ressources Oui, revenus personnels et du foyer pris en compte Non Montant de la pension Jusqu'à 54% de la retraite du conjoint décédé 60% de la retraite du conjoint décédé Majoration pour enfants Oui, 10% si 3 enfants ou plus Majorations pour enfants transférées à la pension de réversion Impact d'une nouvelle union Non automatique, dépend de la situation Perte définitive de la pension de réversion

Ce tableau n'est pas exhaustif et ne couvre pas toutes les spécificités de chaque régime, mais il offre une vue d'ensemble des principales différences. Pour des informations plus détaillées, contactez directement les organismes de retraite concernés.