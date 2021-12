Une revalorisation basée sur l’inflation

Les pensions de base du régime général bénéficient d’une revalorisation annuelle calquée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation, à l’exception de celui du tabac, sur l’année qui vient de s’écouler, à savoir du mois de novembre de l’année précédente au mois d’octobre de l’année en cours. Mais, à l’heure actuelle, si l’on observe le taux d’inflation sur les 12 mois écoulés, il est facile de constater que la revalorisation reste inférieure et ne le couvre pas. La revalorisation de 1,1 % avait déjà été mentionnée en septembre, mais, selon le gouvernement, elle aurait dû être établie à 1,4 % en 2021, puis 1,5 % en 2022. Et pour cause, l’INSEE avait, en août 2021, annoncé une inflation atteignant 1,8 %. Ce 1,1 % de revalorisation n’est donc pas vraiment une bonne nouvelle pour les retraités, car il est synonyme de baisse du pouvoir d’achat.

Comment est déterminée la revalorisation des pensions de base ?

Le calcul permettant de déterminer le taux de revalorisation des pensions de base est défini dans l’article L.161-25 du Code de la consommation. Ce dernier stipule que cette revalorisation doit avoir lieu de façon annuelle au 1er janvier de chaque année. Voici ce que dit la Loi pour ce calcul : « La revalorisation est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. » Cela veut dire que l’on fait la moyenne des 12 derniers indices mensuels publiés par l’Insee jusqu’à l’avant-dernier mois avant le moment de la revalorisation de la prestation, donc ici, les pensions de base. Ce calcul ne prend pas en considération l’évolution du prix du tabac. De plus, si le coefficient obtenu est inférieur à 1, il est arrondi à 1.

Ainsi, pour déterminer la revalorisation de janvier 2022 par rapport à l’inflation, il faut donc comparer le taux d’inflation de l’année précédente avec celui de l’année en cours, c’est-à-dire de celle qui s’étend de novembre 2019 et va jusqu’à octobre 2020 avec celle de novembre 2020 à octobre 2021. On obtient ainsi le rapport entre ces deux indices moyens des prix à la consommation. D’après ce calcul, la revalorisation des retraites de base est donc fixée à 1,1 % au 1er janvier 2022 comme l’a confirmé le secrétaire d’État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski.

Qui est concerné par cette revalorisation ?

Ce sont pratiquement toutes les retraites de base qui sont concernées par cette revalorisation. Les seules à faire exception sont celles des avocats qu’ils soient des salariés du privé étant à la Cnav, Carsat ou à la MSA, des fonctionnaires couverts par l’État ou la CNRACL, ou des indépendants couverts par la SSI.

À partir du mois de janvier 2022, la hausse sera donc appliquée sur les pensions et sera versée début février. En 2020, la hausse avait été de 0,4 %.

L’indemnité inflation fixée à 100 €

De plus, pour faire face à la hausse massive de certains prix ces derniers mois, dont celui du carburant, de l’électricité, du fioul, etc., une indemnité inflation d’une valeur de 100 € va être versée aux retraités percevant une pension inférieure à 2 000 € net par mois. Ce dispositif a été prévu par le gouvernement pour éviter, comme l’avait justement indiqué la CFDT, de pénaliser un nombre important de retraités. Ainsi, les 100 € seront versés à titre individuel. Ainsi, si dans un ménage, l’un des deux dépasse le plafond des 2 000 €, mais pas l’autre, une seule indemnité de 100 € sera versée. Si les deux conjoints sont en dessous du plafond, ils percevront deux fois l’indemnité de 100 €, à raison de une par personne.

La revalorisation des retraites complémentaires du privé

Pour les retraites complémentaires, la revalorisation est appliquée en fonction de chaque régime et en suivant ses propres règles. Vous devez donc vous renseigner auprès de votre caisse de retraite.

Par exemple, l’Agirc-Arrco, la retraite complémentaire des salariés du privé, et les partenaires sociaux ont procédé à une augmentation de 1% au 1er novembre.