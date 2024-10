Ces 7 plantes à mettre dans votre chambre pour un sommeil profond et sans stress

Plantes et sommeil : briser le mythe du dioxyde de carbone

Il existe une idée reçue selon laquelle les plantes dans une chambre pourraient perturber le sommeil en rejetant du dioxyde de carbone la nuit et en "volant" l'oxygène. Cette crainte est cependant infondée.

Bien qu’il soit vrai que les plantes respirent en absorbant de l’oxygène et en rejetant du dioxyde de carbone la nuit (un processus inverse à la photosynthèse), la quantité de CO2 émise est infime et sans aucun danger pour la santé humaine. En réalité, une personne qui partage votre lit ou un animal de compagnie émet bien plus de CO2 qu'une plante.

En revanche, les bienfaits de certaines plantes dans la chambre sont bien réels. Elles contribuent à purifier l’air en éliminant des toxines comme le formaldéhyde ou le benzène, et certaines augmentent même l’humidité de la pièce, ce qui peut améliorer le confort respiratoire, notamment en hiver. De plus, leur simple présence a un effet apaisant qui réduit le stress et favorise la relaxation, créant ainsi un environnement propice à un sommeil plus profond.

1. Aloe Vera : Un purificateur d'air efficace et sans entretien

L’aloe vera est célèbre pour ses vertus apaisantes sur la peau, mais c’est aussi l’une des plantes les plus efficaces pour améliorer la qualité de l’air. Elle continue de produire de l’oxygène la nuit, un atout précieux pour un sommeil profond. Facile à entretenir, elle a besoin de peu d’eau et prospère même en cas de négligence.

Notre conseil : Placez votre aloe vera près de la fenêtre pour lui permettre de profiter de la lumière indirecte. Elle purifie également l'air en éliminant des substances comme le formaldéhyde.

2. Lavande : Pour des nuits relaxantes grâce à son parfum apaisant

Si vous cherchez une plante aux vertus relaxantes, la lavande est incontournable. Son parfum doux et apaisant est prouvé pour réduire le stress, ralentir le rythme cardiaque et baisser la tension artérielle, aidant ainsi à induire un sommeil profond et sans interruptions.

Attention : Elle a besoin de beaucoup de lumière et doit être placée près d’une fenêtre ensoleillée pour bien fleurir.

3. Lys de la paix (Peace Lily) : Augmente l'humidité et purifie l'air

Le lys de la paix est une plante polyvalente qui améliore l'air de votre chambre en augmentant l'humidité et en filtrant les toxines comme le benzène et le formaldéhyde. Un environnement plus humide est bénéfique pour prévenir les voies respiratoires sèches, souvent causées par un air trop sec, surtout en hiver avec le chauffage.

Notre conseil : Cette plante est aussi très facile à entretenir et peut même fleurir sous une lumière tamisée, ce qui la rend parfaite pour un coin de votre chambre.

4. Plante serpent (Sansevieria) : L'alliée de l'air pur et frais

La plante serpent (aussi connue sous le nom de langue de belle-mère) est une autre excellente plante pour la chambre. Elle est non seulement décorative, mais elle libère aussi de l’oxygène la nuit et élimine des toxines comme le trichloréthylène et le xylène, améliorant la qualité de l’air pendant que vous dormez.

Bon à savoir : Cette plante tolère bien l'oubli de l'arrosage ! Arrosez-la toutes les deux semaines, et elle prospérera sans difficulté.

5. Plante araignée (Chlorophytum) : Parfaite pour purifier l'air

La plante araignée est un autre excellent choix pour purifier l’air de votre chambre. Elle élimine efficacement des toxines comme le monoxyde de carbone et le formaldéhyde. Très facile à entretenir, elle est idéale pour ceux qui veulent un environnement sain sans avoir à y consacrer trop d’attention.

Si vous avez des animaux domestiques, la plante araignée est non toxique, ce qui en fait un excellent choix pour une chambre « pet-friendly ».

6. Pothos doré : Une touche de verdure sans effort

Le pothos doré est l’une des plantes d’intérieur les plus populaires, et pour cause : il est extrêmement résistant et tolère très bien les conditions de faible luminosité, parfait pour une chambre. Cette plante est également très efficace pour neutraliser les toxines présentes dans l'air et est connue pour son rôle de déstressant naturel.

Notre conseil : Suspendez le pothos dans un joli pot pour économiser de l'espace et créer une atmosphère verdoyante.

7. Fougère de Boston : Pour un air plus humide et purifié

Si vous vivez dans un environnement sec, la fougère de Boston peut être votre meilleure alliée. Cette plante agit comme un humidificateur naturel en augmentant l'humidité de l'air tout en purifiant celui-ci des toxines présentes. Cela aide à maintenir votre peau et vos voies respiratoires hydratées pendant la nuit.

Notre conseil : Assurez-vous de la vaporiser régulièrement pour qu’elle conserve son éclat et ses bienfaits purifiants.