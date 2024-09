Vous avez entre 70 et 75 ans ? Les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme et poussent à réaliser un « bilan de prévention » gratuit chez votre médecin

Un bilan personnalisé pour mieux vieillir

Pourquoi ce bilan est-il si important ? C'est simple : à 70 ans, des maladies chroniques ou des risques de perte d’autonomie peuvent apparaître de façon silencieuse. Ce dispositif vise à vous protéger en anticipant ces risques.

Avant votre rendez-vous, vous remplissez un auto-questionnaire sur votre santé. Ensuite, le professionnel de santé évalue vos réponses et propose des ajustements si nécessaire. Le but est de vous fournir un plan de prévention personnalisé.

Par exemple, imaginez que vous ayez des douleurs aux articulations ou que vous ayez remarqué une baisse de votre mémoire. Grâce à ce bilan, ces symptômes ne seront pas ignorés, mais pris en compte pour éviter des complications futures.

Comment ça se passe concrètement ?

Ce bilan dure environ 30 à 45 minutes, mais ses bienfaits se ressentiront bien plus longtemps ! En plus du questionnaire, le soignant pourra vous prescrire des examens complémentaires si nécessaire (frottis, vaccins, prise de sang, etc.). Votre médecin traitant recevra un compte rendu détaillé pour vous suivre de près.

Bon à savoir : Ce service est entièrement gratuit, entièrement pris en charge par l’Assurance Maladie. Le professionnel de santé est rémunéré à hauteur de 30 euros (31,50 euros en outre-mer), sans que vous n'ayez à avancer de frais.

Des conseils pour mieux aborder le bilan

Préparez-vous : notez tout changement ou symptôme récent que vous avez remarqué, même les plus petits (fatigue, troubles du sommeil, etc.). Vérifiez vos médicaments : profitez-en pour discuter de vos traitements actuels avec votre médecin. Restez à jour : c'est aussi l'occasion de vérifier vos vaccins, notamment contre la grippe ou le pneumocoque.

D'autres tranches d'âge concernées

En plus des personnes âgées de 70 à 75 ans, d'autres tranches d'âge sont également concernées par ce dispositif de bilan de prévention gratuit. Par exemple, les jeunes adultes de 18 à 25 ans sont encouragés à réaliser ce bilan pour prévenir les risques de santé mentale souvent liés à l’entrée dans la vie active ou aux études.

Les personnes âgées de 45 à 50 ans, quant à elles, sont invitées à faire ce bilan pour détecter les premiers signes de maladies chroniques comme le cancer ou le diabète. Enfin, les 60-65 ans, à la veille de la retraite, sont aussi une cible clé, car cette période est propice à l’apparition de problèmes de santé qui nécessitent une surveillance accrue.

Un petit geste pour un grand impact

Faire ce bilan de prévention, c’est comme investir dans votre avenir. Vous mettez toutes les chances de votre côté pour vivre sereinement, sans surprises médicales. Et le meilleur dans tout ça ? C'est gratuit et accessible. Alors, parlez-en à votre médecin ou prenez rendez-vous dès que vous recevez l'invitation !

Ne laissez pas passer cette opportunité, car un simple rendez-vous pourrait changer votre quotidien et vous apporter la tranquillité d'esprit.