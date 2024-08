Les scientifiques sont formels : cette activité permet de contrer le déclin cognitif des personnes âgées

Plusieurs études et travaux scientifiques ont démontré que la musique n’était pas seulement un art à apprécier mais aussi un stimulant puissant pour notre cerveau et son bon fonctionnement. Et ce même lorsque le cerveau commence à prendre de l’âge ! Une nouvelle étude démontre que des changements cérébraux s’opèrent lorsque les seniors suivent des cours de musique. Focus sur cette étude et sur ses résultats !