L'importance de l'alimentation

Choisir son alimentation vous permet de lutter contre certains maux comme la fatigue, les douleurs articulaires ou encore la constipation. Si vous savez adapter votre apport en calcium, cela permet aussi de lutter contre les fractures. En somme, l'alimentation joue un rôle primordial dans la santé globale de votre corps et de votre organisme.

Si les besoins en énergie baissent avec le temps, il est tout de même primordial de ne pas trop la réduire. Il est important de varier les activités physiques et d'adapter son alimentation et sa ration calorique. Comptez environ 1800-2000 Kcal par jour (surtout après 60 ans). Cela vous évite certaines carences. Il est conseillé de faire 4 vrais repas par jour : petit-déjeuner, déjeuner, collation et dîner.

A ne pas faire

Manger trop de sucreries peut vous faire grossir mais c'est aussi le meilleur moyen de vous couper l'appétit ! Ainsi, au lieu de manger des aliments riches en protéines, en vitamines et en minéraux, vous vous remplissez de mauvais glucose...

Il ne faut pas non plus abuser de la graisse, surtout les mauvaises graisses comme celle des plats en sauce, des fritures ou des charcuteries.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, quel que soit votre âge, mais il convient d'y être particulièrement vigilant après 50 ans. Rien ne vous interdit de prendre un verre de temps en temps entre amis pour autant ! Peu importe son alimentation, il est absolument primordial de s'hydrater tout au long de la journée ! Buvez de l'eau, des tisanes ou des infusions, limitez la caféine.

La santé passe véritablement par l'assiette !

Les aliments à privilégier après 50 ans

Les bonnes graisses

S'il convient d'éviter la consommation de mauvaises graisses, il est tout de même important d'en consommer, comme des huiles végétales à l'image de l'huile de colza, excellente pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, les accidents cardiaques et les maladies coronariennes. Les huiles végétales permettent de maintenir votre organisme en bonne santé. Il est conseillé de privilégier les huiles végétales plutôt que le beurre et les autres graisses d'origine animale.

Les huiles végétales permettent de ralentir le vieillissement des cellules et améliorent la santé de votre corps mais aussi de votre peau et de vos cheveux. Vous pouvez utiliser les huiles végétales en cosmétique et ainsi garder une peau parfaitement hydratée et un teint éclatant.

Les céréales complètes

Il est recommandé de privilégier les céréales complètes sous toutes leurs déclinaisons (pâtes au blé complet, riz complet, pain complet, orge, avoine, etc.). Les céréales complètes sont des alliés de poids pour rester en bonne santé. En effet, elles vous aident à avoir un bon apport en fibres et un transit optimal. De plus, elles apportent beaucoup de vitamines et de minéraux, nécessaires pour lutter contre le vieillissement des cellules.

Les vitamines C et D

Consommer des oranges après la cinquantaine présente de nombreux avantages ! Les agrumes ont un rôle important en ce qui concerne la prévention contre le cancer. En consommer plusieurs par jour, surtout des oranges, permettrait de réduire des risques de cancer touchant au tube digestif et à la partie supérieure du système respiratoire. L'orange aide aussi à ralentir la progression des cancers grâce à son fort pouvoir antioxydant. En effet, celui-ci aide vos cellules saines à résister à l'attaque de la maladie.

L'orange aide également à prévenir les maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales. Elle apporte de la vitamine C indispensable à votre organisme et qui permet de lutter contre la fatigue chronique.

Pour faire le plein de vitamine C, vous pouvez aussi manger de l'avocat (qui est également source de vitamine E). L'avocat contient également de la vitamine B, ce qui en fait l'aliment phare d'une alimentation équilibrée et anti-âge ! L'avocat permet d'activer le collagène de la peau et aide donc à garder une peau lisse et plus jeune !

La vitamine D doit vraiment être valorisée dans votre alimentation au quotidien. Elle aide le corps à assimiler le calcium, essentiel pour la santé de vos os. Elle se trouve dans les poissons gras, comme le thon, le saumon ou l'anguille. Il est aussi possible d'en consommer en favorisant le lait de soja ou les champignons de Paris et pour les plus courageux, l'huile de foie de morue.

Pour faire le plein de vitamine D, vous pouvez aussi vous exposer au soleil (en protégeant votre peau, bien entendu).

Les noix

Il s'agit là de l'aliment anti-âge par excellence ! Elles ont une importante teneur en vitamine E, qui a un rôle essentiel à jouer dans la protection de la membrane des cellules de l'organisme. Les noix sont une solution naturelle pour retarder l'apparition des rides et elles ont un rôle antioxydant sur vos cellules. De fait, elles aident l'organisme à lutter contre les risques de dégénérescence liés à l'âge. Riches en oméga 3 et en magnésium, les noix vous aident à conserver une excellente santé cardiaque.

Les tomates

Les tomates peuvent vous aider à prévenir les rides ! Eh oui, elles aident à stimuler le lycopène antioxydant et peuvent ainsi protéger votre peau des dommages causés, notamment, par une exposition au soleil. Attention, le corps absorbe mieux le lycopène des tomates lorsqu'elles sont cuites. Vous pouvez partir sur une sauce tomate maison avec des pâtes (complètes!) ou encore de la courge spaghetti.

Les œufs

Les œufs contribuent à la bonne santé du cerveau. Certaines études démontrent que manger des œufs pouvait améliorer les fonctions cognitives chez l'adulte. En effet, la lutéine, contenue dans l’œuf, a un rôle cognitif positif chez les personnes d'un certain âge. Il est facile d’accommoder les œufs et de les ajouter à bon nombre de vos recettes (salade, riz frit, sandwichs, etc.).