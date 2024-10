Ces 2 aliments aggravent fortement les symptômes de la ménopause selon cette étude

Les effets de l’alimentation sur la ménopause

À partir de la ménopause, le corps traverse des changements hormonaux majeurs qui influencent divers aspects de la santé, y compris le sommeil, l’énergie, et le confort physique. Ces bouleversements peuvent être amplifiés par certains aliments que nous consommons quotidiennement.

L’étude, menée sur plus de 200 femmes âgées de 51 ans en moyenne, a analysé leur régime alimentaire et les symptômes qu’elles éprouvaient. Les chercheurs ont comparé leurs habitudes à celles du régime méditerranéen, réputé pour ses bienfaits sur la santé générale. Ce régime privilégie des aliments riches en fibres, en graisses saines et en antioxydants, tels que les légumes, les fruits, les légumineuses, les noix, le poisson et l’huile d’olive.

Cependant, il a été constaté que deux aliments spécifiques, régulièrement consommés par les participantes, aggravent les symptômes de la ménopause : les boissons sucrées et la viande rouge transformée.

1. Les boissons sucrées : un déclencheur de douleurs articulaires

Les boissons sucrées, telles que les sodas ou les jus de fruits industriels, sont omniprésentes dans l’alimentation moderne. Mais ces boissons riches en sucres raffinés peuvent avoir des effets néfastes sur le corps, notamment en augmentant l'inflammation.

Les femmes qui consommaient régulièrement des boissons sucrées ont signalé des douleurs articulaires et musculaires plus fréquentes. L'inflammation chronique, exacerbée par une consommation excessive de sucre, pourrait être à l'origine de ces douleurs, qui touchent particulièrement les femmes ménopausées. Éviter ou limiter les boissons sucrées est donc un moyen simple de réduire ces symptômes inconfortables.

Comment réduire les boissons sucrées ?

Remplacez les sodas par de l’eau infusée aux fruits ou des tisanes sans sucre.

Évitez les jus de fruits industriels, souvent trop sucrés, et préférez des jus fraîchement pressés en petites quantités.

Intégrez des thés verts ou des tisanes apaisantes dans votre routine quotidienne, riches en antioxydants et bénéfiques pour la santé.

2. La viande rouge et transformée : un impact négatif sur la santé générale

La viande rouge, et particulièrement la viande transformée (comme les charcuteries, les saucisses et les viandes préparées), est un autre aliment à surveiller de près. L'étude a révélé que les femmes qui en consommaient régulièrement étaient plus susceptibles de ressentir des symptômes de ménopause plus marqués, ainsi qu’une santé physique générale dégradée.

Les graisses saturées présentes dans la viande rouge transformée peuvent aggraver les problèmes inflammatoires et favoriser les maladies cardiovasculaires, un risque qui augmente déjà avec l’âge et les changements hormonaux. En réduisant la consommation de ces viandes, non seulement vous aiderez à atténuer les symptômes de la ménopause, mais vous protégerez également votre cœur.

Quelles alternatives privilégier ?

Optez pour des protéines végétales , comme les légumineuses, le tofu, ou les noix.

, comme les légumineuses, le tofu, ou les noix. Remplacez la viande rouge par des poissons gras comme le saumon, le maquereau, ou les sardines, riches en oméga-3 et en graisses saines .

comme le saumon, le maquereau, ou les sardines, riches en oméga-3 et en . Si vous aimez la viande, privilégiez les viandes maigres, comme le poulet ou la dinde, mais en modération.

Le régime méditerranéen : un modèle à suivre ?

Les chercheurs ont constaté que les femmes qui suivaient un régime proche du régime méditerranéen souffraient moins de douleurs articulaires et de fatigue. Ce régime, riche en antioxydants, en acides gras insaturés et en fibres, est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et protectrices contre les maladies chroniques liées à l’âge.

Le régime méditerranéen comprend principalement :

Des légumes et des fruits frais ,

et des , Des légumineuses (lentilles, pois chiches),

(lentilles, pois chiches), Des noix et des graines ,

et des , Du poisson ,

, De l’huile d’olive, riche en graisses insaturées.

En adoptant ce régime, les femmes ménopausées peuvent non seulement atténuer leurs symptômes, mais aussi renforcer leur fonction physique et améliorer leur bien-être global.

Les avantages à long terme d'une alimentation adaptée

Bien qu'il soit impossible d’éviter complètement les symptômes de la ménopause, ajuster son alimentation peut jouer un rôle clé dans la gestion de cette transition. Réduire les boissons sucrées et la viande rouge transformée, tout en adoptant des aliments riches en nutriments et en antioxydants, peut avoir des effets positifs à court et long terme.

Maintenir une bonne qualité de vie après la ménopause ne se limite pas à l’alimentation, mais cela constitue un pilier fondamental. En prenant soin de vos choix alimentaires, vous vous donnez les moyens d’améliorer votre confort et de protéger votre santé.