Le goût de chlore : une gêne facile à éliminer

Le chlore est essentiel pour désinfecter l’eau du robinet et garantir qu’elle soit exempte de bactéries et autres agents pathogènes. Mais ce même chlore, qui protège notre santé, peut laisser un goût et une odeur désagréables rappelant celle de la piscine. Heureusement, il est possible de réduire cette nuisance sans équipement coûteux.

Laissez respirer votre eau

La méthode la plus simple pour se débarrasser du goût de chlore est de laisser reposer l'eau dans une carafe ouverte au réfrigérateur pendant au moins une heure. Le chlore étant un gaz volatil, il s’évapore naturellement à l'air libre, laissant une eau plus agréable à boire. Ce petit geste est gratuit, demande peu d’efforts, et peut transformer votre expérience gustative.

Bon à savoir : Vous pouvez ajouter quelques tranches de citron ou de concombre dans la carafe pour une touche de fraîcheur et masquer encore davantage le goût résiduel.

Les perles de céramique : une solution naturelle et durable

Une autre solution innovante et écologique pour purifier l'eau du robinet est l’utilisation des perles de céramique. Ces petites billes d’argile enrichies en micro-organismes sont capables de réduire le chlore, les impuretés et équilibrer le pH de l’eau, tout en préservant les minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium.

Il suffit de placer ces perles dans une carafe d’eau et de les laisser agir pendant quelques heures. Les perles de céramique sont réutilisables pendant plusieurs années, ce qui en fait une alternative économique et écologique aux filtres traditionnels.

Pourquoi opter pour les perles de céramique ?

Naturelles et non polluantes : Elles ne produisent pas de déchets plastiques.

: Elles ne produisent pas de déchets plastiques. Durables : Utilisables pendant plusieurs années, elles ne nécessitent que très peu d’entretien.

: Utilisables pendant plusieurs années, elles ne nécessitent que très peu d’entretien. Sûres : Elles n’altèrent pas l’eau et ne retirent pas les minéraux bénéfiques.

En plus d’être efficaces, les perles de céramique sont aussi une solution pratique pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de plastique en évitant les bouteilles d’eau minérale.

Le charbon actif : un purifiant polyvalent

Le charbon actif, notamment sous forme de bâtonnet de charbon Binchotan, est une méthode naturelle ancestrale pour purifier l'eau. Ce charbon absorbe les impuretés, notamment le chlore, les pesticides, et les métaux lourds. Il agit par adsorption, retenant les molécules polluantes à sa surface.

Pour l’utiliser, plongez simplement un bâton de charbon dans une carafe d'eau et laissez-le agir pendant quelques heures. Cette solution est écologique et économique, puisqu’un bâtonnet de charbon actif peut être utilisé pendant plusieurs mois.

Mode d’emploi du charbon actif :

Faites bouillir le bâtonnet pendant 10 minutes avant la première utilisation. Placez-le dans une carafe d’eau du robinet et laissez-le reposer entre 6 à 8 heures. Réutilisez le bâton pendant 3 mois avant de le "réactiver" en le faisant à nouveau bouillir.

Le charbon actif est idéal pour ceux qui veulent une eau plus pure sans avoir recours à des filtres en plastique ou des appareils coûteux.

Faire bouillir l'eau : l’astuce de grand-mère

Si vous cherchez une solution rapide pour éliminer à la fois le chlore et certains micro-organismes, faire bouillir l’eau est un moyen simple et efficace. Faire bouillir l’eau pendant 10 à 15 minutes permet non seulement de détruire les agents pathogènes, mais aussi de faire évaporer une bonne partie du chlore.

Notre conseil : Une fois refroidie, l’eau peut être placée dans une carafe ouverte pour la laisser "respirer" encore un peu. Cette méthode est idéale si vous utilisez l'eau pour cuisiner ou pour des boissons chaudes.

Les pesticides : une autre préoccupation à ne pas négliger

En plus du chlore, certaines eaux de robinet peuvent contenir des traces de pesticides. Si les quantités respectent souvent les normes de sécurité, les effets à long terme des résidus de pesticides sur la santé sont encore mal compris. Pour limiter ces substances, voici quelques astuces :

Filtration au charbon actif

Le charbon actif est aussi très efficace pour filtrer les pesticides. Il retient les particules organiques tout en laissant passer les minéraux. Vous pouvez utiliser des bâtonnets de charbon dans une carafe ou installer un filtre à charbon directement sur votre robinet pour une solution plus permanente.

Le système d'osmose inverse

Pour ceux qui recherchent une solution plus avancée, l’osmose inverse est l’un des systèmes les plus efficaces pour éliminer presque tous les contaminants, y compris les pesticides. Cependant, ce système est coûteux et nécessite une installation sous évier.