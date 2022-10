Selon le degré de déficience auditive

La première chose à prendre en compte, pour le choix de votre appareil auditif, c'est le degré de surdité dont vous souffrez. En effet, le type d'appareil que vous allez porter dépend en grande partie de la nature et de l'importance de votre handicap.

C'est pourquoi le premier soin de l'audioprothésiste sera de vous faire passer un test d'audition. Cet examen lui permettra de constater que vous êtes atteint d'une surdité légère ou plus profonde.

Vous en profiterez pour indiquer au professionnel les difficultés que vous rencontrez pour entendre des sons dans telle ou telle circonstance. Parvenez-vous, par exemple, à suivre une conversation dans un environnement un peu bruyant ?

Vos besoins dépendent aussi de votre mode de vie. Les personnes un peu casanières n'auront pas les mêmes attentes, en termes d'appareillage, que des patients menant une vie sociale très active. L'audioprothésiste devra également tenir compte de tous ces éléments.

Quel que soit ce degré de surdité, il se peut que cette perte d'audition s'étende à l'ensemble des fréquences ou soit plus marquée dans les fréquences aiguës. C'est en prenant en compte l'ensemble de ces éléments que le professionnel de l'audition pourra vous proposer l'aide auditive correspondant le mieux à vos besoins.

Des appareils auditifs différents

Les résultats de votre test d'audition auront déjà orienté l'audioprothésiste vers le type d'appareil auditif le plus approprié. En effet, il existe plusieurs sortes d'aides auditives.

Ainsi, l'appareil intra-auriculaire se place directement dans le creux de l'oreille. Il n'est donc pratiquement pas visible. Vous en trouverez un grand choix chez des spécialistes de l'audition comme Duroc Audition.

Ces appareils s'adaptent bien à une perte d'audition modérée dans l'ensemble des fréquences. Si le degré de surdité est plus prononcé, le spécialiste conseillera un appareil contour d'oreille.

Comme son nom le laisse supposer, la partie principale de cet appareil s'installe derrière l'oreille. Il en existe d'ailleurs de tailles diverses, adaptées, là encore, à la nature et à l'importance de la surdité.

Des appareils plus ou moins discrets

Un autre critère de choix essentiel, c'est la discrétion de l'aide auditive. Sa trop grande mise en évidence révèle en effet, aux yeux de tous, le handicap dont souffre la personne qui porte l'appareil.

Cette idée peut gêner certaines personnes, au point de perturber leur vie sociale. C'est pourquoi elles recherchent l'aide auditive la moins voyante possible. Hélas, cela n'est pas toujours possible.

En effet, les personnes souffrant de surdité profonde sont souvent obligées de s'équiper d'un appareil contour d'oreille, mieux adapté à la nature de leur handicap, mais souvent bien plus visible.

Il existe cependant des modèles beaucoup plus petits, appelés, pour cette raison, "mini-contours d'oreille". Les aides auditives les plus discrètes sont les appareils intra-auriculaires.

Certains modèles sont conçus pour se loger dans le conduit auditif de telle façon qu'on ne puisse pas les voir. Ce sont les modèles les moins ostensibles. Mais, encore une fois, ils ne conviennent pas à tous les types de déficiences auditives.

Des appareils faciles à manipuler

Avant de choisir votre appareil auditif, prenez-le en main et n'hésitez pas à l'essayer. En effet, certains patients accordent une grande importance à la facilité de pose et de manipulation de leur aide auditive.

Et c'est particulièrement vrai pour des personnes âgées, moins agiles dans leurs mouvements ou souffrant parfois de déficiences visuelles. Dès lors, elles auront plus de mal à saisir et à installer de petits appareils intra-auriculaires.

Elles peuvent aussi les laisser tomber et les endommager. C'est pourquoi, les appareils contours d'oreille, même s'ils sont plus voyants, sont aussi plus faciles à manipuler, et souvent plus robustes. Certains modèles s'ajustent même derrière l'oreille de façon automatique.

Des appareils autonomes et agréables à porter

L'autonomie de l'appareil auditif est un autre critère de choix. En effet, ces appareils sont alimentés par des piles spécifiques. Leur changement trop fréquent peut représenter une gêne pour l'utilisateur.

Aussi peut-il préférer les appareils pourvus de piles plus durables. Certaines fonctionnent durant trois semaines, alors que d'autres s'épuisent au bout de cinq jours. Il existe également des modèles rechargeables ou fonctionnant avec des batteries.

Cette autonomie participe du confort que doivent procurer ces aides auditives. En effet, elles sont portées de nombreuses heures chaque jour. Par conséquent, elles doivent occasionner le moins de gêne possible au quotidien.

C'est pourquoi le suivi assuré par l'audioprothésiste est si important. Au fil des rendez-vous, il saura ajuster les performances de l'appareil à vos attentes réelles et à l'évolution de vos besoins.

De nombreuses fonctionnalités

De nos jours, une technologie toujours plus innovante préside à la conception des appareils auditifs. Certains sont désormais équipés de nombreuses fonctionnalités. C'est là un élément essentiel dans le choix de votre aide auditive.

Ainsi, certains appareils sont conçus pour éliminer les bruits de fond, qui parasitent votre écoute. De ce fait, seuls les sons utiles, comme ceux de la voix, sont mis en valeur. Avec un tel appareil, il sera beaucoup plus facile de suivre une conversation.

D'une manière générale, les aides auditives s'adaptent beaucoup mieux que par le passé à des environnements sonores différents. Ainsi, certaines sont faites pour vous permettre d'entendre même si le bruit des conversations, autour de vous, crée un véritable brouhaha.

Certaines fonctionnalités vous permettent de régler l'intensité sonore, de manière à mieux adapter l'appareil à chacune des circonstances de la vie. Par ailleurs, il est même possible de se baigner avec certains appareils. Mais il y a encore mieux. En effet, il existe aujourd'hui des appareils auditifs connectés.

Grâce à la technologie Bluetooth, le son émanant du téléphone portable ou de la télévision est transmis à l'appareil auditif. Une manière encore plus simple d'écouter vos morceaux de musique favoris !

La question du prix

Le prix est le dernier élément à prendre en compte, mais pas le moindre, pour choisir votre appareil auditif. En effet, ces équipements sont réputés pour être assez onéreux.

Le prix de ces appareils dépend de plusieurs éléments. L'aide auditive coûtera plus cher si elle doit équiper les deux oreilles et si une garantie est prévue en cas de perte, de panne ou de détérioration de l'appareil.

Le tarif est également fonction de la qualité du son dispensé par l'appareil et des fonctionnalités dont il est pourvu. C'est ainsi qu'un appareil connecté sera plus dispendieux qu'une aide auditive plus classique.

L'existence et la durée du suivi assuré par l'audioprothésiste peut aussi influer sur le prix de l'appareil auditif. La prise en charge de ces appareils s'est cependant améliorée.

En effet, depuis 2019, et l'entrée en vigueur progressive du dispositif 100 % santé, les appareils auditifs de catégorie 1, qui sont plutôt des modèles d'entrée de gamme, sont pris en charge entièrement par l'Assurance maladie, sans reste à charge pour le patient.