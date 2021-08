Qu’est-ce qu’un coup de chaleur ?

Ce que l’on appelle « coup de chaleur » est aussi connu sous l’appellation plus scientifique d’hyperthermie maligne. Il faut savoir que durant les périodes de grosse chaleur ou de canicule, ce sont les mécanismes de notre organisme qui régulent la température de notre corps. Dans le cas d’un dysfonctionnement ou d’une insuffisance de ces mécanismes, comme chez les personnes âgées ou les très jeunes enfants, la température corporelle peut augmenter dangereusement. Outre l’augmentation de la température corporelle, la chaleur peut être responsable de déshydratation. Celle-ci peut survenir lors d’une exposition prolongée à la chaleur ou lorsque des efforts intenses sont fournis dans un environnement chaud, voire humide. Il est également possible d’être victime d’un coup de chaleur après être resté longtemps dans un espace surchauffé et confiné, comme une voiture.

Attention toutefois à ne pas confondre le coup de chaleur et l’insolation. L’insolation est liée à une exposition directe au soleil. Autrement dit, une insolation, c’est un coup de chaleur, mais avec des coups de soleil en plus. Dans ce cas, une consultation est indispensable et la gravité de la brûlure va dépendre de son étendue.

Quels sont les symptômes du coup de chaleur ?

Les signes annonciateurs d’un coup de chaleur peuvent varier, mais ils surviennent après une exposition plus ou moins prolongée à des températures élevées dans un environnement chaud et/ou humide.

En cas de coup de chaleur, voici les différents symptômes que vous pouvez constater :

vous pouvez ressentir une sensation de soif intense ;

; des vertiges ou des étourdissements peuvent survenir ;

ou des peuvent survenir ; de la fièvre peut apparaître de façon modérée ou forte, elle peut être supérieure à 40,6 °C ;

peut apparaître de façon modérée ou forte, elle peut être supérieure à 40,6 °C ; la transpiration devient abondante ;

devient abondante ; vous pouvez constater une somnolence anormale ;

; des maux de tête peuvent se déclencher ;

peuvent se déclencher ; la peau a tendance à être chaude , rouge et la langue est sèche ;

, rouge et la langue est sèche ; il est possible de ressentir des nausées , voire de vomir ;

, voire de vomir ; la vision peut devenir trouble ;

peut devenir trouble ; des crampes musculaires peuvent être ressenties ;

peuvent être ressenties ; la respiration s’accélère ;

s’accélère ; la tension artérielle peut être soit trop élevée, soit trop basse.

Des formes plus graves peuvent également entraîner des symptômes tels que les suivants :

des convulsions ;

; une perte de connaissance , qui peut être suivie d’un coma ;

, qui peut être suivie d’un coma ; une altération de la conscience comme un comportement délirant ou de la confusion chez la personne atteinte ;

comme un comportement délirant ou de la confusion chez la personne atteinte ; la défaillance de différents organes comme le cœur, le foie, les reins, pour la forme la plus foudroyante, ou des troubles de la coagulation.

Que faire en cas de coup de chaud ?

Dès que vous constatez les premiers signes d’un coup de chaleur, il est primordial d’arrêter toutes les activités. En effet, il est essentiel de traiter la personne au plus vite. Le traitement consiste à réhydrater la victime et à faire redescendre sa température corporelle.

Si le coup de chaleur est constaté rapidement et dès qu’il est constaté, voici ce que vous pouvez faire avant toute autre chose :

installez-vous ou installez la personne concernée dans un endroit frais et à l’ombre, si possible devant un ventilateur ou en courant d’air ; buvez ou faites boire la personne concernée de l’eau de manière régulière et ce, même en l’absence de la sensation d’être déshydraté ; prenez ou donnez à la personne concernée du paracétamol ; et imposez-vous ou imposez à la personne concernée du repos.

Pour les personnes vulnérables, comme les personnes âgées ou les très jeunes enfants, chez qui un coup de chaleur peut entraîner le décès, il est préférable, en fonction de la gravité, de contacter le médecin traitant ou le SAMU 15. Pensez à donner le plus d'informations et à préciser si la personne est consciente ou non.

Si vous pouvez mettre un peu d’eau fraîche sur la personne, il est toutefois important d’éviter une eau trop froide au risque de causer un choc thermique.

Comment prévenir le coup de chaleur ou l’insolation ?

Le mieux est encore de prévenir un coup de chaleur. Pour limiter les risques, plusieurs règles de bonne conduite à adopter ou à faire adopter :

Buvez de l’eau régulièrement et ce, même si vous n’avez pas soif.

et ce, même si vous n’avez pas soif. Portez un chapeau et évitez de vous exposer en plein soleil. Il est recommandé de rester à l’ombre, surtout pendant les heures les plus chaudes de la journée, soit entre 12 h et 16 h.

et évitez de vous exposer en plein soleil. Il est recommandé de rester à l’ombre, surtout pendant les heures les plus chaudes de la journée, soit entre 12 h et 16 h. Appliquez de la crème solaire indice 50 en pensant à renouveler son application de manière régulière.

en pensant à renouveler son application de manière régulière. L’utilisation d’un ventilateur ou d’un rafraîchisseur d’air peut être privilégiée.

peut être privilégiée. Les personnes âgées, mais aussi les enfants ne doivent pas rester seuls dans une voiture garée au soleil ou dans une pièce confinée.

Chez les seniors, certains traitements peuvent favoriser les coups de chaleur. De ce fait, ils peuvent être réduits durant les vagues de chaleur. Avant de réduire un traitement, il est important d’en discuter avec votre médecin traitant ou tout autre personnel du médical qui sera à même de vous conseiller.