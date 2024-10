« J’ai arrêté de porter un soutien-gorge » : les vrais effets sur le corps et la santé du mouvement No Bra révélés

Les effets immédiats : un confort retrouvé

L'un des premiers effets que les femmes constatent en arrêtant de porter un soutien-gorge est un confort accru. Les soutiens-gorge peuvent parfois créer des irritations, des marques sur la peau, et une sensation d’enfermement, en particulier ceux avec armatures.

Pour celles qui choisissent d’adopter le "No Bra", ne plus avoir de bretelles qui tombent ou d’armatures qui compriment la poitrine est souvent une libération.

Certaines femmes rapportent également une meilleure respiration. Le soutien-gorge, en comprimant légèrement le thorax, pourrait limiter une expansion complète des poumons lors de la respiration. Retirer cette "barrière" permettrait donc une respiration plus ample et naturelle, offrant une sensation de liberté nouvelle.

Le confinement, un tournant décisif

Le confinement dû à la pandémie de Covid-19 a joué un rôle clé dans le succès grandissant du mouvement "No Bra". De nombreuses femmes, restant chez elles, ont délaissé le soutien-gorge pour plus de confort, réalisant qu’elles pouvaient se passer de cet accessoire au quotidien. Cette période a marqué le point de départ d’un retour vers des tenues plus confortables et libérées.

La poitrine se raffermit-elle sans soutien-gorge ?

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle la poitrine s’affaisserait sans soutien-gorge, plusieurs études montrent que cela pourrait être le contraire. Une étude menée par le Dr Jean-Denis Rouillon sur 320 femmes pendant 15 ans a révélé que les femmes qui ne portaient pas de soutien-gorge voyaient leur poitrine se raffermir. Le mamelon remonterait en moyenne de 7 millimètres par an, les seins deviendraient plus fermes, et les vergetures s’atténueraient.

Pourquoi cela ? Le Dr Rouillon explique que, sans soutien-gorge, les tissus suspenseurs de la poitrine doivent travailler davantage pour maintenir les seins, ce qui les renforce naturellement. Autrement dit, le corps s’adapte et améliore sa tonicité pour compenser l'absence de soutien extérieur.

Une meilleure posture et moins de douleurs dorsales

Certaines femmes qui ont arrêté de porter des soutiens-gorge rapportent également une amélioration de leur posture et une réduction des douleurs dorsales. Sans le soutien-gorge, les muscles du dos travaillent plus activement pour soutenir la poitrine, aidant à redresser la colonne vertébrale et à éviter les tensions.

Un an après avoir arrêté de porter des soutiens-gorge, je n'ai plus de douleurs dorsales, je me tiens plus droite et me sens bien plus à l’aise dans mes vêtements.

Les effets sur la santé : qu’en est-il du cancer du sein ?

L’une des craintes liées à l’abandon du soutien-gorge concerne les risques pour la santé, notamment le cancer du sein. Des théories ont circulé sur le fait que le soutien-gorge pourrait provoquer une congestion des ganglions lymphatiques, empêchant ainsi le bon drainage des toxines, et augmentant les risques de cancer.

Cependant, aucune étude sérieuse n’a démontré un lien entre le port du soutien-gorge et un risque accru de cancer du sein. Une étude menée en 2014 sur 1 500 femmes et publiée dans la revue Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention a clairement montré que le risque de cancer du sein ne variait pas en fonction du port d’un soutien-gorge, de sa durée quotidienne, ou du type de soutien utilisé (avec ou sans armatures).

En bref : pas de lien entre soutien-gorge et cancer

La Société canadienne du cancer, tout comme d’autres organisations de santé, confirme qu’il n’existe aucune preuve scientifique reliant le soutien-gorge au cancer du sein. Vous pouvez donc vous rassurer : que vous décidiez de le porter ou non, cela n’affectera pas vos chances de développer cette maladie.

Faut-il arrêter de porter un soutien-gorge ?

La décision de ne plus porter de soutien-gorge dépend de chaque femme, de son confort et de ses préférences. Pour celles qui ont une petite ou moyenne poitrine, les bienfaits en termes de confort et de fermeté semblent être plus marqués.

Cependant, les femmes avec une poitrine plus généreuse pourraient ressentir un manque de soutien, notamment lors d’activités physiques. Dans ce cas, opter pour une brassière de sport ou des alternatives plus douces peut être une solution qui combine maintien et confort.

Pour une libération physique et mentale ?

Arrêter de porter un soutien-gorge, c’est bien plus qu’une simple question de confort physique. C’est aussi un geste de libération personnelle et mentale pour de nombreuses femmes.

Que ce soit pour des raisons de confort, de revendication féministe, ou simplement de bien-être, de plus en plus de femmes choisissent de dire adieu au soutien-gorge, sans conséquences négatives pour leur corps ou leur santé. Alors, pourquoi ne pas essayer et voir ce qui vous convient le mieux ?