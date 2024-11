Le AirFryer est-il vraiment sain ? Ce composé cancérogène qui inquiète les scientifiques

Le AirFryer, avec sa promesse de réduire les matières grasses, a conquis nos cuisines et nos cœurs. Moins de gras, des plats croustillants et savoureux : cet appareil semblait cocher toutes les cases pour une alimentation plus saine. Mais récemment, une étude a soulevé une question troublante : cette cuisson à haute température pourrait produire davantage d’acrylamide, un composé suspecté d’être cancérogène. Alors, le AirFryer est-il réellement aussi sain qu’il en a l’air ?