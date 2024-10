Cette méthode de marche brûle 7 % de calories en plus : découvrez comment varier vos pas peut transformer votre santé

La marche, un allié pour la santé à tout âge

La marche est souvent recommandée pour améliorer la santé cardiovasculaire, réduire le risque de maladies chroniques et maintenir une bonne forme physique générale. Elle sollicite de manière douce les articulations, les muscles, les tendons, et contribue à la réduction du stress. En plus d'être bénéfique pour le système nerveux, elle est accessible à presque tout le monde, quel que soit l'âge ou le niveau de forme physique.

Cependant, toutes les façons de marcher ne se valent pas. Une étude de l'Université du Massachusetts Amherst a démontré que la marche non homogène, c’est-à-dire celle où l’on varie la longueur des pas, pourrait être encore plus bénéfique que la marche traditionnelle.

Qu’est-ce que la marche non homogène ?

La marche non homogène consiste à alterner la longueur de ses pas au cours de la marche, par exemple en faisant des pas plus longs, puis plus courts de manière irrégulière. Ce changement constant dans la façon de marcher sollicite différents groupes musculaires, augmentant ainsi l'effort et, par conséquent, la dépense calorique.

Contrairement à la marche régulière, qui maintient un rythme stable, la marche non homogène crée une dépense énergétique supplémentaire en raison de l'ajustement constant de la posture et de l’équilibre.

Pourquoi cette méthode brûle plus de calories

L’étude menée sur un groupe de volontaires a montré que cette technique permettait de brûler environ 7 % de calories en plus que la marche traditionnelle à rythme constant. Mais comment expliquer cette différence ?

Lorsqu’on alterne la longueur des pas, les muscles doivent constamment s’adapter, nécessitant une plus grande contraction musculaire. De plus, le corps est forcé de réajuster son centre de gravité à chaque changement de foulée, augmentant ainsi l’effort fourni. Ce phénomène est similaire à celui observé lorsque l'on monte ou descend des escaliers : le simple fait de modifier la hauteur du pas impose un effort supplémentaire aux muscles.

Comment intégrer la marche non homogène dans votre routine

Incorporer cette méthode dans votre quotidien est simple et ne nécessite aucun équipement particulier. Voici quelques astuces pour commencer à varier vos pas de manière efficace :

Alternez entre grands et petits pas : Essayez de faire 5 à 10 pas longs, puis 5 à 10 petits pas, et ainsi de suite.

: Essayez de faire 5 à 10 pas longs, puis 5 à 10 petits pas, et ainsi de suite. Changez de direction : En plus de varier la longueur des pas, intégrez des changements de direction dans votre marche pour stimuler davantage vos muscles.

: En plus de varier la longueur des pas, intégrez des changements de direction dans votre marche pour stimuler davantage vos muscles. Augmentez graduellement : Si vous n’êtes pas habitué à marcher longtemps, commencez par des séances de 10 à 15 minutes en variant les pas, puis augmentez progressivement la durée.

Les bienfaits supplémentaires pour la santé

Outre la dépense calorique accrue, la marche non homogène présente d'autres avantages pour la santé, notamment pour les personnes âgées ou celles souffrant de troubles neurologiques.

En effet, ces personnes marchent souvent de manière irrégulière naturellement, et cette méthode pourrait leur permettre d’optimiser leurs efforts tout en préservant leurs articulations. La marche irrégulière pourrait aussi être bénéfique pour améliorer la coordination et l'équilibre, réduisant ainsi le risque de chutes.

Des bienfaits pour les articulations et la santé mentale

Les personnes souffrant de douleurs articulaires, en particulier au niveau des genoux, peuvent également bénéficier de cette méthode. En variant la longueur des pas, on répartit différemment le stress mécanique sur les articulations, ce qui peut aider à soulager les zones sensibles tout en renforçant les muscles autour des articulations.

De plus, marcher de manière irrégulière demande une plus grande concentration, ce qui peut être bénéfique pour la santé mentale en stimulant le cerveau et en améliorant la cognition.

Optimisez votre marche pour une meilleure santé

Si vous cherchez une façon simple et efficace de booster votre routine de marche, la marche non homogène est une excellente option. Non seulement elle augmente la dépense énergétique, mais elle améliore également votre équilibre, renforce vos muscles, et protège vos articulations.

N'oubliez pas d'ajuster progressivement la durée et l'intensité de vos marches pour éviter tout risque de blessure. La clé est de rester à l’écoute de votre corps et de varier les pas en fonction de ce qui vous semble confortable.