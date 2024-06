Comparer les offres

Pour trouver une mutuelle santé répondant vraiment à vos besoins, et qui ne vous coûte pas trop cher, il faut d'abord faire jouer la concurrence. En effet, les offres proposées sont très nombreuses.

Vous pouvez bien sûr vous renseigner auprès de chaque organisme. Mais c'est une tâche fastidieuse et qui vous prendra du temps. Vous risquez aussi d'être noyé sous la documentation.

Le mieux est d'utiliser un comparateur en ligne. Avec une plateforme comme Assurland, par exemple, vous pourrez trouver une mutuelle santé pas chère de façon naturelle et rapide. En effet, la démarche est très simple.

On vous pose d'abord quelques questions, afin de bien cerner votre demande. Vous devrez notamment indiquer qui doit être assuré et quels sont vos besoins spécifiques en matière de santé.

En se fondant sur ces réponses, cet outil très pratique vous propose, dans un délai très court, une sélection des mutuelles répondant le mieux à vos attentes propres et présentant le meilleur rapport qualité/prix. Un senior peut faire jusqu'à 500 euros d'économie en choisissant sa mutuelle de cette façon.

Choisir des garanties adaptées

Pour choisir une mutuelle peu onéreuse, et faire ainsi des économies, le senior doit d'abord retenir les seules garanties vraiment adaptées à ses besoins de santé.

Il importe donc de faire le point sur ces besoins. En effet, ils évoluent avec l'âge. Certaines garanties n'ont plus aucune utilité, comme la prise en charge de la maternité ou de l'orthodontie.

D'autres, en revanche, prennent davantage d'importance. Avec le temps, en effet, des problèmes de vue ou d'audition se manifestent souvent. Les soins dentaires prennent également plus de place.

La mutuelle choisie doit donc proposer, dans ces domaines précis, des garanties suffisantes, qui complètent de manière correcte les remboursements de la Sécurité sociale.

Les séjours à l'hôpital peuvent aussi devenir plus fréquents. Le senior choisira, à cet égard, une mutuelle prenant notamment en charge, en tout ou partie, le forfait hospitalier, les éventuels dépassements d'honoraires et le supplément pour chambre individuelle. L'offre de certaines mutuelles se limite d'ailleurs à une prise en charge très complète des frais d'hospitalisation.

Vérifiez aussi les garanties proposées en matière de remboursement des médicaments et de dépassements d'honoraires des spécialistes. Un senior a souvent plus de besoins, à cet égard, qu'une personne plus jeune.

Profiter de certains avantages

Il n'est pas rare que les mutuelles, soucieuses de fidéliser leurs clients, vous fassent bénéficier de certaines promotions :

Si vous souscrivez un contrat en couple, les tarifs proposés, pour la 2e personne affiliée au contrat, sont généralement dégressifs. Certaines mutuelles peuvent également vous offrir une certaine période de cotisations, qui peut aller jusqu'à deux mois. Souscrire une mutuelle à deux est donc plus économique que deux adhésions individuelles.

Les mutuelles font régulièrement des offres promotionnelles, pour séduire de nouveaux clients. Il peut s'agir d'une réduction ou de l'offre d'un mois de cotisations gratuit par exemple. Dans certains cas, cependant, ces offres ne sont valables que si les souscripteurs prennent, en plus de la mutuelle, un autre contrat d'assurance proposé par l'organisme. Pour bénéficier de ces avantages, il faut parfois justifier d'un certaine durée de souscription.

Des aides publiques à ne pas négliger

Les retraités aux revenus modestes peuvent faire des économies sur leur mutuelle en bénéficiant des aides de l'État en la matière.

Il existe, à cet égard, un dispositif principal : la Complémentaire santé solidaire (CSS), qui a remplacé, à partir du 1er novembre 2019, l'Aide à la complémentaire santé (ACS) et la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).

Ce dispositif, soumis à des conditions de ressources, prend en charge la plus grande partie des dépenses de santé. De manière concrète, le bénéficiaire n'aura plus à acquitter :

Les dépenses de médicaments.

Les consultations chez un médecin ou un dentiste.

Les frais d'hospitalisation.

Les dépenses relatives à l'achat de lunettes ou à la pose de prothèses auditives ou dentaires, du moins dans la majorité des cas.

Les retraités (comme les autres Français) affiliés à une mutuelle dite responsable ou à la CSS peuvent également profiter du dispositif 100 % santé, mis en vigueur en 2019. Il leur permet de réaliser de notables économies.

En effet, le 100 % santé prévoit la mise en place d'un "panier de soins" spécifique dans les domaines de l'optique, de l'audiologie et de la dentisterie.

Les seniors pourront ainsi trouver, parmi un large choix de modèles, des lunettes, des prothèses dentaires et auditives correspondant à leurs besoins de santé et ne leur laissant aucun reste à charge.