L'impact du soleil sur la peau après 60 ans

Avec le temps qui passe, la peau perd naturellement de son collagène et de son élasticité. De ce fait, la peau est plus fine et moins élastique. S'exposer au soleil accélère ce phénomène. Les rayons UV, surtout les UVA et les UVB, pénètrent la peau et peuvent entraîner des dommages au niveau des cellules.

Les UVA pénètrent profondément dans le derme et abîment les fibres de collagène et d'élastine, augmentant l'apparition des rides et ridules.

Les UVB n'atteignent que les couches superficielles de la peau et provoquent des coups de soleil. Ils contribuent à la formation de radicaux libres, des molécules qui endommagent les cellules cutanées. Le vieillissement de la peau est donc accéléré.

Les zones les plus exposées au soleil comme le visage, les mains et le décolleté sont plus fragilisées. On peut voir apparaître des taches pigmentaires, aussi appelées lentigos solaires ou taches de vieillesse. Cela vient d'une production excessive de mélanine. Lorsque vous vous exposez aux rayons UV longtemps et souvent, les cellules qui produisent de la mélanine, les mélanocytes, deviennent hyperactives et produisent plus de pigment.

Avec le temps, cette surproduction de mélanine s'accumule, ce qui cause des taches visibles sur la surface de la peau. Cela peut aller du brun clair au brun foncé et ce sont les signes visibles du vieillissement cutané et des dommages entraînés par les UV.

Les risques de cancers de la peau augmentent avec l'âge et une surexposition au soleil. Les plus courants sont le carcinome basocellulaire et le mélanome. Surveillez l'apparition des taches ou les modifications de vos grains de beauté et consultez régulièrement un dermatologue.

Soigner son alimentation

Prendre soin de sa peau passe aussi par son assiette ! Il faut avoir une alimentation riche en antioxydants comme les fruits rouges, les légumes verts ou encore les noix. Ce sont des aliments qui aident à avoir une peau saine et pleine d'éclat.

Les vitamines et les minéraux ont aussi leur rôle à jouer dans la santé de la peau. On peut surtout citer les vitamines A, C et E ainsi que le zinc et le sélénium. Il faut inclure dans son alimentation les agrumes, les carottes, les amandes et les épinards.

Veillez à toujours avoir une excellente hydratation. En effet, une peau hydratée saura mieux se défendre contre les attaques du soleil.

Se protéger toute l'année

L'épiderme, à cause des ultra-violets, protège de moins en moins. De plus, le système de pigmentation, à l'origine du bronzage perd aussi de son efficacité. On voit apparaître des taches brunes de même que des taches blanches. Les femmes qui ont la peau claire et se sont trop exposées au soleil constatent que leur peau manque de fermeté et que leur grain de peau est rugueux et plus épais.

Il faudra prendre des précautions toute l'année, même lorsque les températures sont plus fraîches ou le ciel voilé. Les ultra-violets atteignent quand même l'épiderme et l'altèrent, même si vous ne ressentez pas les sensations de coups de soleil.

Choisir son soin solaire après 50 ans

Il est vrai que l'idéal serait de protéger sa peau toute l'année. Il faut, toutefois, être prudent sur le choix de sa protection solaire. Selon la saison, la protection ne sera pas la même. En été, choisissez une crème à indice 50+ et portez un chapeau, des lunettes et même des vêtements de protection. En hiver, vous pouvez opter pour un soin quotidien avec un indice 15, cela devrait suffire.

Si vous vivez dans le sud de la France ou faites souvent des randonnées, il faudra prévoir une haute protection solaire dès le printemps. Méfiez-vous des premiers rayons, en avril ou mai, et privilégiez des soins avec un filtre UV.

Pour des soins au quotidien, choisissez des produits avec une texture riche, plus adapté aux peaux matures.

Que faire après une exposition au soleil ?

Il faut absolument hydrater sa peau pour la garder en bonne santé. Il faut utiliser des soins de la peau, des crèmes hydratantes pleines d'ingrédients réparateurs comme l'aloe vera ou l'acide hyaluronique.

Buvez beaucoup d'eau. Cela vous permettra de vous hydrater de l'intérieur. S'exposer au soleil peut vous déshydrater : la chaleur et la transpiration peuvent créer une perte significative de liquides.

Il existe aussi des soins après-soleil permettant d'apaiser et de réparer la peau. Privilégiez les produits comprenant de l'aloe vera, du calendula, des vitamines E et C. Il faut bien masser les crèmes et produits pour que les actifs pénètrent la peau. Il faut les appliquer régulièrement car ils aident à réduire l'inflammation, à hydrater la peau et favorisent la guérison.

Il faut aussi appliquer des soins raffermissants. Choisissez des crèmes et des sérums qui comprennent du rétinol, des peptides et du collagène. En massant votre peau, vous stimulez la circulation sanguine.

Vous pouvez aussi opter pour des soins professionnels comme la radiofréquence ou les soins par ultrasons, disponibles en institut et qui raffermissent la peau. Il est également conseillé de consulter régulièrement un dermatologue afin de détecter au plus tôt les problèmes de peau. Vous pouvez faire des auto-examens pour surveiller les nouvelles taches ou les changements de vos grains de beauté. Si un cancer de la peau est détecté assez tôt, cela peut sauver des vies !

Que faire en cas de coup de soleil ?

Un coup de soleil est une réaction cutanée qui résulte d'une exposition excessive aux rayons ultraviolets (UV) du soleil. Si c'est vu comme bénin, cela peut tout de même donner des symptômes pas franchement agréables et même causer des dommages à long terme sur la peau.

La peau est alors chaude, rouge et cela peut faire mal. Dans les jours qui suivent, la peau peut peler et rester sensible au toucher. Dans le pire des cas, on voit apparaître des nausées, des maux de tête et de la fièvre.

Sur le long terme, un coup de soleil et une exposition prolongée au soleil peuvent même mener à des cancers de la peau. Il est donc essentiel de prévenir les coups de soleil et pour cela, il y a diverses solutions.

Déjà, il faut toujours utiliser une crème solaire adaptée et l'appliquer environ 30 minutes avant de sortir. Évitez de sortir aux heures où le soleil est le plus fort (entre 10h et 16h) et cherchez de l'ombre sous un arbre, un auvent, un parasol, etc.

Il existe également des vêtements de protection très efficaces contre les rayons UV. Il faut les associer à des lunettes de soleil et un chapeau à larges bords pour se protéger les yeux et le visage.