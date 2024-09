À quoi servent les chaussons anti-chutes et comment ça marche ?

Selon les données EPAC (l'enquête permanente sur les accidents de la vie courante) de 2010, 85% des personnes de 65 ans qui vont aux urgences après un accident de la vie courante s'y rendent à cause d'une chute. Cela passe à 71% pour les personnes entre 65 et 69 ans, 78% pour les personnes de 70 à 74 ans, 85% pour les personnes de 80 à 84 ans, 93% pour les personnes âgées entre 85 et 89 ans et 95% pour les personnes plus âgées.

Tomber lorsque l'on habite seul est très dangereux. En effet, vous êtes alors dans l'incapacité de prévenir vos proches ou les secours.

Des chaussons avec une semelle anti-dérapante et une forme qui permet un maintien renforcé du pied pour limiter les risques de chues en intérieur ont été spécialement créés pour répondre à ce genre de problèmes. Cela permet de réduire les risques de se tordre le pied, de glisser sur les surfaces lisses ou mouillées, ce qui limite les accidents du quotidien.

La différence entre chaussures CHUT et chaussures CHUP

Les chaussures CHUT, soit chaussures à usage temporaire, sont utilisées lors d'un déficit passager qui empêche de porter des chaussures classiques. Cela peut être dû à une augmentation soudaine du pied, une plaie, une déformation d'orteils, etc.

Avec la nouvelle législation, le renouvellement illimité des CHUT n'est plus possible puisqu'elles sont à charge temporaire. S'il faut un renouvellement, il faut que cela soit motivé par une prescription médicale.

Il existe plusieurs CHUT :

les post-opératoires ou traumatiques , prescrites après une intervention chirurgicale ou une fracture pour immobiliser et protéger le pied,

, prescrites après une intervention chirurgicale ou une fracture pour immobiliser et protéger le pied, les décharges spécifiques pour lutter contre les pathologies vasculaires (escarre, ulcère, mal perforant plantaire),

pour lutter contre les pathologies vasculaires (escarre, ulcère, mal perforant plantaire), les thérapeutiques, préconisées s'il n'est plus possible de protéger des chaussures classiques à cause de douleurs, déformations ou volume du pied.

Les CHUP, chaussures à usage prolongé, sont renouvelables une fois par an. Elles sont prescrites pour :

la prévention ou les lésions du pied comprenant un risque que cela évolue en douleur, raideur ou troubles trophiques,

les pathologies neurologiques affectant les cellules nerveuses, les nerfs ou la moelle épinière,

les pathologies vasculaires qui peuvent entraîner une thrombose veineuse,

les pathologies métaboliques liées au diabète, à l'obésité, l'hypertension artérielle ou les maladies cardiovasculaires,

ou les pathologies orthopédiques comme les affections, les déformations ou les traumatismes de l'appareil locomoteur humain.

À noter : Les CHUP ne sont pas comprises dans la liste des dispositifs médicaux inclus dans le forfait journalier en EHPAD.

Les chaussures sur mesure

Les chaussures orthopédiques sur mesure sont préférables dans les cas de pathologies qui font que les chaussures de série sont inadaptées. Dans ce cas, il faut faire faire des chaussures orthopédiques sur mesure qui seront plus adaptées aux malformations plus importantes.

Les chaussures orthopédiques sont réalisées à partir d'un moulage ou de mesures faites directement sur le patient. Le modèle est adapté à sa morphologie. Elles sont remboursées à hauteur de 60% par la sécurité sociale et les mutuelles, en général, couvrent les 40% qui restent.

Le remboursement des chaussons anti-chutes

Il est possible de se faire rembourser ses chaussons anti-chute, en partie par la sécurité sociale et en partie par la mutuelle.

Par la sécurité sociale

La Sécurité sociale va rembourser les équipements médicaux prescrits par un médecin. Il faut donc que les chaussons anti-chute soient prescrits par votre médecin traitant ou un orthopédiste.

Le remboursement se fait à hauteur de 60% des frais dépensés par le patient, dans la limite d'une base de remboursement de 55,05€, donc le remboursement maximal est de 33,03€.

Par la mutuelle

Si vous avez un contrat de complémentaire santé, vous pouvez donc vous faire rembourser le reste à charge du patient à au moins 40% de la base de remboursement, donc 22,02€. De cette façon, avec les deux remboursements, vous êtes couvert jusqu'à 55,05€ par paire de chaussons anti-chute.

Certaines mutuelles senior peuvent prendre en charge au-delà de la base de remboursement. Cela peut être soit en appliquant un plafond de dépenses supérieur à 100%, soit en appliquant un plafond forfaitaire annuel.

Les marques de chaussons anti-chutes remboursées

Le remboursement des chaussons anti-chutes n'est pas lié à la marque des chaussons. Il faut que ceux-ci soient certifiés CHUT (chaussures à usage temporaire) ou CHUP (chaussures à usage prolongé).

Certaines marques proposent des chaussons CHUT ou CHUP, comme Gibaud ou Dr Comfort. Ceux de la marque Gibaud sont en tissu adaptable au pied, avec une fermeture par scratch. C'est pratique si vous avez un bandage, une inflammation, un œdème ou tout autre pathologie spécifique.

Les chaussons médicaux de la marque Dr Comfort sont parfaitement adaptés aux personnes diabétiques ou pour les personnes souffrant d'un hallux valgus.

Le coût moyen d'une paire de chaussons anti-chutes peut aller de 50 à 80€ pour les modèles classiques. Si vous voulez des chaussures plus esthétiques, cela peut grimper jusqu'à 110e.

Existe-t-il des alternatives ?

Si vous ne pouvez pas vous procurer de chaussons anti-chutes remboursés, il existe d'autres solutions et alternatives, en fonction de vos besoins et de vos couvertures.

Les semelles orthopédiques

Certaines situations font que le médecin va vous orienter vers un orthopédiste. Celui-ci pourra vous prescrire des semelles orthopédiques, également appelées orthèses plantaires. Elles pourront vous aider à lutter contre les problèmes de posture qui entraînent des maux de dos, de genoux ou de hanches.

Les semelles se mettent dans les chaussons que les patients possèdent déjà. Elles sont fabriquées sur mesure pour eux. Cela sera plus cher, entre 150 et 200€ le plus souvent, et c'est moins bien remboursé par la Sécurité sociale. Toutefois, cela peut être couvert par la mutuelle.

La base de remboursement par l'Assurance Maladie est de 28,86€ à partir de la pointure 38, dont 60% sont remboursés, soit 17,31€. Le reste à charge peut être remboursé par la mutuelle, selon les garanties.

Le déambulateur fixe

Le déambulateur, ou cadre de marche, est fixe et n'a pas de roues. Il permet au senior d'avoir un appui stable.

Cet équipement dispose d'une base de remboursement de 53,81€ et est remboursé à hauteur de 60€ par l'Assurance Maladie. Le reste peut être pris en charge par la mutuelle.

Un cadre de marche coûte en moyenne entre 30 et 60€ pour un déambulateur classique. Cela peut aller jusque 100€ voire 150€ pour un équipement plus léger, ou alors équipé d'un siège ou d'un panier.

Quid des EHPAD ?

Depuis l'arrêté du 30 juin 2021, les chaussures thérapeutiques à usage temporaire (CHUT) ne sont plus remboursées par la sécurité sociale si le patient se trouve en EHPAD.

Les établissement qui hébergent des personnes âgées dépendantes doivent aujourd'hui prendre en charge l'achat des chaussures CHUT. En effet, ces dernières sont vues comme des dispositifs médicaux devant être intégrés au forfait journalier.