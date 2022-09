La désertification médicale : un phénomène préoccupant

Dans l'ensemble, les médecins français sont vieillissants. Quand ils partent en retraite, tous, loin de là, ne sont pas remplacés. Et les généralistes ne sont déjà pas assez nombreux pour répondre à une demande de soin en progression constante.

Parmi eux, beaucoup ne souhaitent pas s'installer dans des régions un peu enclavées et mal desservies par les moyens de communication. Ces villages, où les commerces et les écoles ferment parfois, ne les attirent pas.

Aussi les déserts médicaux sont-ils plus nombreux. En 2018, 5,7 % des Français vivaient dans de telles régions, contre près de 4 % seulement trois ans plus tôt.

Sans surprise, ces régions sont surtout des zones rurales. Certaines régions, comme les territoires ultramarins ou la région Île-de-France, sont particulièrement touchées par ce phénomène.

Les atouts la télémédecine

Lutter contre les déserts médicaux

Face à cette situation, la télémédecine semble une solution prometteuse. Le médecin donne alors une consultation à distance, via un portable ou une tablette, à son patient.

Cette pratique est d'ores et déjà plus répandue dans les déserts médicaux. En effet, le quart des personnes recourant à la télémédecine habitent ce qu'il est convenu d'appeler des déserts médicaux.

Et de nombreux patients plébiscitent la consultation à distance.

C'est ce que constate un bon connaisseur de cette forme de médecine :

"La grande majorité des patients préfèrent l'accès en ligne aux services de santé plutôt que des consultations en personne", déclare Stav Gal, PDG et co-fondateur de Helfy. " Notre mission est de transformer l'expérience de services de santé, afin que chacun puisse accéder à des traitements efficaces et améliorant la vie avec rapidité, simplicité, facilité et confort".

une grande simplicité d'utilisation

La télémédecine évite de patienter dans une salle d'attente parfois bondée. La procédure est très simple. Le patient remplit d'abord un formulaire détaillé. Il aidera le médecin à établir son diagnostic.

Le praticien propose ensuite un traitement et délivre une ordonnance, valable dans toutes les pharmacies. Cette consultation à distance permet aussi d'assurer le suivi des patients. Dans l'ensemble, la télémédecine assure une prise en charge plus rapide des patients que la médecine de ville.

Il faut rappeler que la télémédecine a été définie, pour la première fois, par une loi de 2009. Par ailleurs, depuis septembre 2018, ces consultations à distance sont remboursées par l'Assurance maladie.

D'autres avantages encore

Dans les zones rurales, de nombreux patients, qui ont du mal à consulter un médecin, finissent par renoncer aux soins. La télémédecine évite, ou du moins, atténue un phénomène qui pourrait avoir de graves conséquences en termes de santé publique.

La télémédecine ne remplace pas les consultations traditionnelles. Mais elle représente un outil précieux pour assurer le traitement des affections sans gravité.

Et cette forme de médecine ne propose pas seulement des consultations à distance. Elle permet aussi un meilleur suivi des maladies chroniques et des affections de longue durée.

Si le médecin connaît bien le patient, il peut, grâce à la télésurveillance, suivre son état depuis son domicile. Ce qui lui évite d'avoir à se déplacer aussi souvent au cabinet du médecin.

Un exemple de télémédecine : DoktorABC

DoktorABC est une plateforme de consultation médicale, qui assure, en toute discrétion, le suivi médical des patients.

Une fois sur la plateforme, ces patients, dont l'anonymat est respecté, sont d'abord invités à remplir un questionnaire de santé, à partir duquel ils peuvent obtenir le traitement répondant le mieux à leurs attentes.

Au terme de la consultation à distance, une ordonnance peut être établie par des médecins aux compétences reconnues, spécialistes dans leur domaine. Ces documents sont envoyés par courriel, de manière sécurisée.

L'ordonnance est bien sûr valable dans toutes les pharmacies. En faisant appel à DoktorABC, le patient gagne un temps précieux. D'ailleurs cette plateforme, qui ne délivre pas de médicaments, a rendu d'éminents services pendant la pandémie de Covid.