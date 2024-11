Vous vous sentez épuisé depuis le changement d’heure ? Voici ce qui se passe dans votre corps

Les effets du changement d’heure sur l’horloge biologique

Notre corps suit un rythme circadien, une horloge interne réglée sur un cycle d’environ 24 heures, influencée par la lumière du jour. Le passage à l’heure d’hiver, qui allonge les soirées et réduit la durée d’ensoleillement, perturbe cette horloge biologique. Ce décalage a des effets directs sur notre énergie et notre humeur.

Pourquoi la lumière joue un rôle crucial

La lumière du jour influence la production de mélatonine, l’hormone du sommeil. Quand la nuit tombe plus tôt, la production de mélatonine est stimulée plus tôt dans la journée, créant une sensation de fatigue à des heures inhabituelles. En réduisant notre exposition à la lumière naturelle, le changement d’heure peut dérégler la sécrétion de cette hormone et entraîner des perturbations du sommeil.



Fatigue et manque d’énergie : des symptômes courants

Vous vous sentez épuisé dès l’après-midi ? C’est l’un des effets les plus répandus du passage à l’heure d’hiver. Avec l’horloge biologique décalée, le corps se sent déphasé, comme lors d’un léger décalage horaire. Cette fatigue est due au fait que notre organisme doit s’adapter à une nouvelle routine qui ne correspond pas à son rythme habituel.

Effet du changement d’heure Symptômes courants Rythme circadien perturbé Somnolence diurne, insomnie Production de mélatonine modifiée Fatigue précoce, baisse de vigilance Moins de lumière naturelle Fatigue générale, baisse de moral

Pourquoi le changement d’heure peut affecter votre humeur

Ce n’est pas un hasard si le changement d’heure est souvent associé à un « coup de blues ». En plus de la fatigue physique, beaucoup de personnes ressentent une baisse de moral pendant cette période.

Cette réaction est liée à la diminution de la lumière naturelle, qui peut affecter la production de sérotonine, l’hormone du bonheur. Un faible taux de sérotonine est souvent lié à des humeurs dépressives et à l’anxiété.

Un risque accru de dépression saisonnière

La réduction de la durée d’ensoleillement est l’un des facteurs de la dépression saisonnière, un trouble affectif lié aux variations de la lumière. Ce phénomène est plus intense chez les personnes sensibles à la lumière, pour qui le manque de soleil peut entraîner une baisse notable de moral et d’énergie.

Sommeil perturbé : comment le changement d’heure nuit à votre repos

Les effets du changement d’heure sur le sommeil sont bien réels. Se coucher ou se lever à une heure différente perturbe le rythme du sommeil. Cela peut entraîner des insomnies, des réveils nocturnes ou des difficultés à trouver le sommeil, même en fin de journée.

Conseils pour mieux dormir malgré le changement d’heure

Exposez-vous à la lumière naturelle le matin : Si possible, prenez quelques minutes pour profiter de la lumière naturelle dès votre réveil. Cela aidera à recaler votre horloge biologique.

: Si possible, prenez quelques minutes pour profiter de la lumière naturelle dès votre réveil. Cela aidera à recaler votre horloge biologique. Évitez les écrans le soir : Les écrans émettent de la lumière bleue, qui inhibe la production de mélatonine. Essayez de réduire l’exposition aux écrans au moins une heure avant le coucher.

: Les écrans émettent de la lumière bleue, qui inhibe la production de mélatonine. Essayez de réduire l’exposition aux écrans au moins une heure avant le coucher. Maintenez une routine de sommeil : Levez-vous et couchez-vous aux mêmes heures pour stabiliser votre rythme circadien et favoriser un sommeil réparateur.

Le changement d’heure et les risques pour la santé cardiovasculaire

Saviez-vous que le changement d’heure augmente également les risques de troubles cardiovasculaires ? Des études ont montré que le passage à l’heure d’été en particulier est associé à une légère augmentation des crises cardiaques. Bien que le passage à l’heure d’hiver soit généralement moins perturbant, il peut tout de même causer des effets secondaires.

L'augmentation du stress liée au décalage de l’horloge biologique peut affecter la pression artérielle et le rythme cardiaque. Ces perturbations, même minimes, sont particulièrement marquées chez les personnes sensibles aux variations de rythme.

Quelques astuces pour atténuer les effets du changement d’heure

Pour aider votre corps à mieux s’adapter, voici quelques gestes simples à adopter :

Privilégiez une activité physique légère : Une courte marche ou une séance de yoga en extérieur stimule la sérotonine et améliore le sommeil.

: Une courte marche ou une séance de yoga en extérieur stimule la sérotonine et améliore le sommeil. Adoptez une alimentation légère le soir : Pour éviter les troubles digestifs et faciliter le sommeil, privilégiez des repas équilibrés en fin de journée.

: Pour éviter les troubles digestifs et faciliter le sommeil, privilégiez des repas équilibrés en fin de journée. Pratiquez la relaxation : La méditation, la cohérence cardiaque ou des exercices de respiration peuvent vous aider à relâcher les tensions et mieux gérer le stress.

Alors, comment bien vivre le changement d’heure

Le passage à l’heure d’hiver n’est pas une simple formalité pour notre organisme. Cette transition impacte notre rythme circadien, notre sommeil, notre humeur et même notre santé. En adoptant des habitudes simples, vous pouvez réduire les effets indésirables et aider votre corps à se réadapter en douceur.

N’oubliez pas que la lumière est votre meilleure alliée durant cette période : prenez le temps de vous exposer au soleil et d’ajuster votre routine pour un automne en pleine forme.