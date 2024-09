Ménopause et sexe : le secret de ces femmes qui disent que c’est mieux qu’avant !

La liberté retrouvée

L'un des aspects que beaucoup de femmes mettent en avant, c'est la liberté qu'elles ressentent après la ménopause. En effet, sans le fardeau des menstruations ni la nécessité de se préoccuper de la contraception, certaines se sentent plus libérées.

Martine, 58 ans, raconte : « C’est comme si mon corps m’appartenait à nouveau. Je n’ai plus ces règles qui me gênaient ou ces craintes de tomber enceinte. Je me sens libre, et ça me permet d’être plus en phase avec mes désirs. »

Cette liberté est non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Avec l’âge, on connaît mieux son corps, ses envies et ses limites. « Je sais maintenant ce que j’aime, ce que je veux, et je n’ai pas peur de l’exprimer à mon partenaire », confie Jacqueline, 62 ans.

Des solutions modernes pour plus de confort

Il est vrai que la ménopause peut entraîner des désagréments physiques comme la sécheresse vaginale ou une baisse de libido, mais de nombreuses solutions efficaces existent aujourd’hui pour y remédier.

Lubrifiants : « Le lubrifiant, c’est le b.a.-ba de la ménopause », explique le Dr Odile Bagot, gynécologue​ . Un bon lubrifiant à base d’eau ou de silicone peut transformer une expérience parfois inconfortable en moment de plaisir partagé.

: « Le lubrifiant, c’est le b.a.-ba de la ménopause », explique le Dr Odile Bagot, gynécologue​ Un bon lubrifiant à base d’eau ou de silicone peut transformer une expérience parfois inconfortable en moment de plaisir partagé. Traitements hormonaux locaux : Crèmes ou ovules à base d’œstrogènes appliqués directement dans le vagin restaurent l’élasticité des tissus et favorisent la lubrification​ .

: Crèmes ou ovules à base d’œstrogènes appliqués directement dans le vagin restaurent l’élasticité des tissus et favorisent la lubrification​ Laser vaginal : Pour celles qui préfèrent éviter les hormones, des technologies comme le laser vaginal permettent de stimuler la muqueuse vaginale, améliorant ainsi l’hydratation et la souplesse​ .

Ces solutions permettent de retrouver un confort et de faire tomber les barrières physiques qui peuvent freiner l'envie. Comme le dit si bien Valérie, 55 ans : « Le laser, ça a changé ma vie. Mes rapports sont redevenus agréables, et je me sens bien dans mon corps. »

Une sexualité plus lente, plus connectée

La ménopause peut être l’occasion de redécouvrir sa sexualité en dehors des schémas habituels. De nombreuses femmes se tournent vers des pratiques qui favorisent la lenteur et la sensualité, comme le slow sex. Le slow sex, c’est l’art de prendre son temps, de se reconnecter à son corps et à celui de son partenaire.

« Avant, tout allait trop vite », confie Anne, 60 ans. « Maintenant, on prend le temps de se toucher, de se caresser. On ne se précipite plus vers la pénétration. Les préliminaires sont devenus le cœur de notre sexualité. »

Adopter cette approche permet de se reconnecter à son corps et de retrouver du plaisir, même si la lubrification est plus lente ou que le désir fluctue. En fait, ce sont souvent ces moments d’intimité qui ravivent la flamme dans le couple.

Une maturité émotionnelle qui renforce le plaisir

L’âge apporte aussi une certaine maturité émotionnelle, qui se traduit par une meilleure gestion des attentes, du stress et des éventuels complexes liés au corps. « Avant, j’avais des complexes sur mon corps, je me sentais toujours un peu gênée. » confie Hélène, 63 ans. « Maintenant, je m’en fiche. Je me concentre sur ce que je ressens. »

Avec cette maturité vient une meilleure communication au sein du couple. Parler ouvertement de ses désirs et de ses besoins devient plus facile. « On n’a plus le temps pour les non-dits » explique Isabelle, 59 ans. « Aujourd’hui, je dis ce que je veux, et mon mari fait de même. Résultat : on s’écoute mieux, et ça change tout. »

Quelques astuces pour booster votre plaisir après la ménopause

Si certaines femmes voient leur vie sexuelle s’améliorer, c’est parce qu’elles ont appris à prendre soin de leur corps et de leur esprit. Voici quelques conseils pour vous aider à faire de même :

Faire de l'exercice régulièrement : L’activité physique booste non seulement l’énergie et la confiance en soi, mais elle favorise aussi la production d’endorphines, les hormones du bien-être, ce qui peut stimuler la libido​ .

: L’activité physique booste non seulement l’énergie et la confiance en soi, mais elle favorise aussi la production d’endorphines, les hormones du bien-être, ce qui peut stimuler la libido​ Essayer de nouvelles choses : La ménopause est une excellente excuse pour explorer de nouvelles formes de plaisir. Massage, caresses, masturbation, sex-toys... N’ayez pas peur de sortir des sentiers battus.

: La ménopause est une excellente excuse pour explorer de nouvelles formes de plaisir. Massage, caresses, masturbation, sex-toys... N’ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Ralentir : Prenez le temps lors des rapports, explorez la sensualité au lieu de vous focaliser sur la performance.

: Prenez le temps lors des rapports, explorez la sensualité au lieu de vous focaliser sur la performance. Adopter une alimentation saine : Les aliments riches en phytoestrogènes (comme le soja, les graines de lin, ou les légumineuses) peuvent aider à rééquilibrer naturellement les hormones​ .

La sexualité : un nouveau chapitre à écrire

Pour de nombreuses femmes, la ménopause marque un tournant dans leur vie sexuelle, mais ce tournant peut être positif. Avec une meilleure connaissance de soi, des solutions pour pallier les inconforts physiques, et une communication ouverte avec leur partenaire, ces femmes découvrent que le plaisir peut être plus intense et plus profond qu’avant.

Alors, plutôt que de voir la ménopause comme la fin d’une vie sexuelle épanouie, pourquoi ne pas la considérer comme le début d’un nouveau chapitre, où le corps, les désirs et les plaisirs sont célébrés différemment, mais tout aussi intensément ?

À vous de découvrir ces secrets et de réinventer votre sexualité !