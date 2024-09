Dès cet automne, la vaccination contre la bronchiolite s’ouvre aux seniors

Une menace sous-estimée pour les seniors

Bien que la bronchiolite soit largement connue pour toucher les bébés, elle constitue également un danger pour les personnes de plus de 65 ans, notamment celles souffrant de maladies chroniques. En France, chaque hiver, le virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de la bronchiolite, entraîne l'hospitalisation de 25 000 seniors et cause entre 5 000 et 10 000 décès. Ce virus peut provoquer de graves complications respiratoires, surtout chez les personnes âgées souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ou d’insuffisance cardiaque.

Deux vaccins disponibles

Pour répondre à cette menace, deux vaccins, Arexvy de GSK et Abrysvo de Pfizer, sont désormais accessibles aux seniors. Recommandés par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour les personnes de plus de 65 ans, ces vaccins offrent une protection efficace contre le VRS. Leur administration se fera dans les pharmacies et les centres de santé dès cet automne. Le remboursement par l’Assurance Maladie, qui sera effectif à partir de cette saison, devrait encourager une large adoption.

Un acte de prévention essentiel

Se faire vacciner contre la bronchiolite n’est pas seulement un acte de protection personnelle. Cela contribue également à alléger la pression sur les services de santé durant l'hiver. La campagne vise à sensibiliser les seniors sur l’importance de cette vaccination, en complément des autres vaccins recommandés pour cette tranche d’âge, comme ceux contre la grippe et le Covid-19.

Comment se faire vacciner ?

Pour recevoir ce vaccin et si vous avez 75 ans et plus, il suffit de consulter votre médecin traitant qui pourra vous orienter vers la pharmacie ou le centre de vaccination le plus proche. Les plus de 65 ans présentant des facteurs de risque respiratoires ou cardiaques sont aussi concernés par cette campagne de vaccination contre le virus VRS et sont vivement invités à prendre contact avec leur médecin traitant.