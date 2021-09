La gingivite, une maladie fréquente

Bien souvent indolore et de forme modérée, la gingivite n’en est pas moins une maladie parodontale qu’il vaut mieux traiter.

Qu’est-ce que la gingivite ?

Il s’agit d'une inflammation des gencives. En temps normal, les gencives sont de couleur rose pâle et elles sont fermes. Dans le cas d’une gingivite, elles apparaissent irritées, plutôt rouges et enflées. Il arrive fréquemment, dans ce cas, qu’elles se mettent à saigner au moment où vous vous brossez les dents. La gingivite est généralement liée à une accumulation de la plaque dentaire et à son durcissement en tartre. La plaque dentaire déposée sur les dents contient une masse importante de bactéries qui peuvent, au fil du temps, attaquer la gencive.

Les gingivites peuvent également survenir dans certains autres contextes.

La gingivite hypertrophique est liée à la prise de médicaments bien précis. La gencive a alors tendance à énormément gonfler.

La gingivite ulcéro-nécrotique est liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire associée au stress, à la malnutrition ou à une infection.

La gingivite gravidique est due aux variations hormonales et se retrouve donc souvent chez les femmes enceintes.

Gingivite ou parodontite ?

Il convient de bien faire la distinction entre gingivite et parodontite. Les dents tiennent grâce au parodonte qui se compose de l’os de la mâchoire, d’un tissu de soutien et de la gencive. La parodontite apparaît généralement à la suite d’une gingivite, si celle-ci n’a pas été traitée. On constate alors une hypersensibilité des dents, un déchaussement des dents, des espaces entre les dents, des dents qui bougent, une mauvaise haleine ou encore des abcès. À terme, si elle dégénère, elle peut entraîner la chute des dents.

Quels sont les symptômes d’une gingivite ?

Nous l’avons évoqué, la gingivite n’est pas une maladie douloureuse. Il convient donc d’être vigilant pour détecter les premiers signes : ce peuvent être des saignements lors du brossage des dents. Dans le cas d’une gingivite aiguë, les gencives sont sensibles, rouges et enflées, vous pouvez ressentir une gêne lorsque vous mâchez. La gingivite peut s’accompagner de problèmes d’haleine.

Quels sont les causes ?

Cette forme modérée de maladie parodontale peut être due à plusieurs causes :

d'une manière générale, la gingivite est due à un mauvais brossage des dents, mais aussi à une utilisation incorrecte du fil dentaire ;

elle peut aussi être liée à des troubles de la santé (carence en vitamine, diabète, SIDA, leucémie, leucopénie, modification hormonale) ;

la prise de certains médicaments peut également être en cause ;

le tabac et l'alcool peuvent également être source de gingivite ;

peuvent également être source de gingivite ; une prothèse dentaire mal posée peut également causer une inflammation des gencives.

On distingue ainsi la gingivite due à la plaque dentaire, dont on peut se protéger avec une bonne hygiène bucco-dentaire, des autres formes de gingivite qui ne sont pas causées par la plaque dentaire.

Soigner et soulager la gingivite ?

Il est important de traiter une gingivite. Pour cela, le plus important est de lutter contre la plaque dentaire.

Brossez vos dents quotidiennement 2 fois par jour pendant au moins 2 minutes et avec une brosse à dent datant de moins de 3 mois. Une fois par jour, passez un fil dentaire entre les dents afin d’éliminer la plaque qui se loge entre les dents et qui n'est pas accessible avec une brosse à dent. Vous pouvez aussi utiliser une brossette interdentaire. Un bain de bouche peut être utilisé dans certains cas et de manière ponctuelle, il convient de demander l’avis de votre dentiste. Rendez-vous une à deux fois par an chez votre dentiste pour faire effectuer un détartrage. Il peut procéder de différentes façons : par ultrasons, par instruments, par sablage. Enfin, il procède à un polissage pour rendre la surface des dents parfaitement lisse et éviter la formation de plaque dentaire.

Optez ensuite pour une meilleure hygiène de vie. Si vous fumez, il est recommandé d’arrêter. En cas de problèmes de diabète, il est préférable de les traiter au mieux. Si vos dents se chevauchent, peut-être serait-il intéressant de les faire redresser pour permettre un meilleur nettoyage de vos dents ?

Quelles sont les complications possibles ?

Si une gingivite n’est pas traitée, elle peut, dans un premier temps, évoluer en parodontite. Dans le cas d’une parodontite, le tissu qui permet le soutien de la dent est perdu et c’est alors que l’on parle de déchaussement des dents. Les dents déchaussées peuvent alors conduire à des mobilité dentaires. Puis un jour, les dents finissent par tomber. Il est donc important de consulter un dentiste dès les premiers signes. Un bilan parodontal peut être réalisé et un traitement adapté pourra être mis en place.