L’incroyable rumeur : les conducteurs seniors bientôt fichés « S » ?

Seniors et conduite : des chiffres inquiétants

Les seniors sont de plus en plus nombreux à conduire, et ce, de plus en plus longtemps. Selon les statistiques de l'Insee, il y avait 12,6 millions de conducteurs de plus de 65 ans en France en 2020, soit 23% du parc automobile. Ce chiffre devrait atteindre 15 millions en 2030, soit 28% du parc automobile.

Or, les seniors sont aussi plus exposés aux risques routiers, du fait du vieillissement physiologique et cognitif, qui altère les capacités visuelles, auditives, motrices et attentionnelles.

Selon les chiffres de la Sécurité routière, les conducteurs de plus de 65 ans représentent 19% des tués sur la route en 2020, soit 538 personnes. Ils sont également impliqués dans 16% des accidents corporels.

La conduite des personnes âgées : un débat récurrent

La question de la conduite des personnes âgées est un sujet sensible et récurrent, qui oppose souvent les partisans d'un contrôle plus strict des aptitudes des seniors au volant, et les défenseurs du maintien de leur autonomie et de leur liberté.

Certains pays ont mis en place des dispositifs spécifiques pour les conducteurs seniors, comme le Japon, qui impose un autocollant orange avec une feuille verte pour les conducteurs de plus de 75 ans, ou l'Australie, qui exige un examen médical annuel à partir de 75 ans.

En France, il n'existe pas de limite d'âge pour conduire, ni d'obligation de passer un examen médical ou un test psychotechnique. Les seules conditions sont d'avoir un permis de conduire valide et une assurance automobile. Et bien sûr, le sens des responsabilités.

Chaque conducteur se doit donc d'évaluer lui-même ses capacités et ses limites, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle des autres.

Un autocollant « S » pour les conducteurs seniors ?

C'est dans ce contexte qu'une rumeur a émergé sur les réseaux sociaux, évidemment rapidement relayée par plusieurs sites d'information.

La rumeur en question ? Le gouvernement envisagerait de rendre obligatoire un autocollant "S" pour les conducteurs seniors, à l'instar de l'autocollant "A" pour les jeunes conducteurs.

Si l'on en croit ce qui circule, l'idée de ce dispositif serait de signaler aux autres usagers de la route la présence d'un conducteur âgé, afin qu'ils adaptent leur comportement, comme c'est actuellement le cas pour les nouveaux conducteurs.

Cette mesure viserait également à responsabiliser les conducteurs seniors : leur faire prendre conscience des éventuels dangers qu'eux-mêmes pourraient représenter, les inciter à faire preuve de prudence et renoncer à prendre le volant lors de situations à risques, comme la conduite de nuit ou la conduite par mauvais temps.

Cette idée aurait été proposée par le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) et ferait partie d'un ensemble de recommandations visant à améliorer la sécurité routière des seniors.

Le gouvernement s’exprime sur la rumeur

Face à la polémique suscitée par cette rumeur, le gouvernement a rapidement réagi pour la démentir. Le ministère chargé des Transports a publié un communiqué le 19 septembre, dans lequel il affirme qu'"aucune mesure visant à imposer un autocollant "S" aux conducteurs seniors n'est envisagée".

Selon le gouvernement, le CNSR n'aurait pas formulé clairement cette proposition mais aurait simplement évoqué l'existence de ce dispositif dans d'autres pays. L'objectif était donc simplement de mentionner les mesures prises par nos voisins, pour éventuellement s'en inspirer, sans pour autant qu'il s'agisse d'une loi en cours d'élaboration !

Nous sommes donc bien loin d'une rumeur fondée.

Toujours selon le Ministère, "le gouvernement n'a pas l'intention de stigmatiser les conducteurs seniors, mais souhaite les accompagner dans le maintien de leurs capacités de conduite".

Le gouvernement en a profité pour rappeler les actions déjà engagées en faveur de la sécurité routière des seniors, à savoir :

comme le développement des stages de conduite gratuits ;

la sensibilisation aux effets des médicaments sur la conduite ;

la promotion des modes de déplacement alternatifs, comme le covoiturage ou les transports en commun.