Vous pouvez désormais contacter les Ehpad via Doctolib : voici comment trouver une maison de retraite

Contacter une maison de retraite via Doctolib

Après la prise de rendez-vous médicaux, Doctolib permet de prendre contact avec un Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou Ehpad ou avec une résidence seniors. Selon Colisée et Emera, la volonté de ce partenariat avec Doctolib est de faciliter les démarches pour quiconque est à la recherche d'une solution d'accueil, pour soi-même ou pour un proche.

Il peut être difficile de prendre la décision de placer un proche en maison de retraite. Les démarches administratives associées n'aident d'ailleurs pas, dans ces moments-là. C'est aussi pour cela que le partenariat entre Doctolib et les groupes Colisée et Emera a été mis en place.

Il suffit de renseigner le nom d'un Ehpad ou d'inscrire seulement « maison de retraite » ou « Ehpad » dans la barre de recherche tout en précisant le lieu de votre recherche. Vous aurez alors une liste d'établissements qui vous sera proposée. Il est aussi facile de prendre un rendez-vous que si vous souhaitez vous rendre chez le dentiste ou chez le dermatologue.

Si vous trouvez le nom d'un établissement, vous avez plusieurs propositions. Si vous souhaitez simplement avoir des renseignements, vous pouvez prendrez rendez-vous et visiter l'établissement. Il est aussi possible d'avoir un premier échange téléphonique avec un responsable ou même d'échanger par le biais d'une messagerie sécurisée.

Vous pouvez aussi lire la présentation, assez brève, de l'établissement qui reprend le nombre de lits disponible et précise si l'établissement dispose d'une unité de vie protégée ou même de plusieurs, concernant, notamment, les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer.

La prise de rendez-vous se fait comme pour une consultation avec un médecin : il faut choisir le motif, ainsi que le jour et le créneau horaire qui vous conviennent le mieux.

Le service se met en place petit à petit et n'est pas encore totalement abouti. En effet, les groupes n'ont pas encore mis toutes les structures sur Doctolib. Sur plus de 160 Ehpad, vous ne pourrez en trouver qu'une vingtaine à Marseille, à Poitiers, à Toulouse ou à Bordeaux. Toutefois, le nombre devrait augmenter au fur et à mesure.

À savoir : D'après une étude publiée en 2020 par la Drees (Direction de la Recherches, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques), la France comptait, au 31 décembre 2019, environ 11 000 structures d'hébergement pour personnes âgées, pour 770 000 places d'accueil. Ces chiffres ne cessent d'augmenter depuis 2007.

L'objectif est de rendre cette étape difficile plus humaine, plus sereine, aussi bien pour les résidents des Ehpad que pour leurs proches et leurs familles.

Les démarches d'admission en Ehpad sur Doctolib

Une fois l'établissement sélectionné, vous pouvez éventuellement faire une demande d'admission en précisant bien le type d'hébergement recherché, s'il est temporaire ou permanent. La plateforme aide à fixer un budget à allouer à l'hébergement, selon 5 fourchettes de prix : de moins de 2 000 euros à plus de 5 000 euros par mois. Il vous faudra cliquer sur « Demander une admission ».

Pour une admission, les premières étapes se font directement sur la plateforme.

Il faudra aussi fournir d'autres informations après cette étape. En effet, il vous faudra préciser le mode de financement (seul, famille, aide sociale, caisse de retraite, etc), le nom du médecin traitant, le degré d'autonomie et les ordonnances médicales.

Les documents à fournir

Il vous faudra également fournir d'autres informations essentielles comme le nom de votre médecin traitant ou même, si vous le voulez, les ordonnances de prescription médicale en cours.

On vous posera aussi des questions sur votre degré d'autonomie ou celui de votre proche concerné : autonome, semi-autonome, dépendant ou unité protégée. Avant d'envoyer votre message, veillez à fournir votre dossier de demande Cerfa pour l'admission en Ehpad. Ce dernier doit être rempli par votre médecin traitant.

Pouvoir passer par Doctolib est très pratique et facilite les démarches mais cela ne peut pas remplacer le contact humain. Il est important de se rendre sur place et de rencontrer les diverses équipes au préalable.

Doctolib prévoit aussi bon nombre d'innovations permettant d'améliorer l'accessibilité des maisons de retraite et de simplifier leur organisation.