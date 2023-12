Raisons pour lesquelles une personne âgée pourrait avoir besoin d'entrer en EHPAD

Perte d'autonomie significative : ce motif concerne les personnes âgées ne pouvant plus vivre seules.

Isolement : lorsqu'une personne âgée perd son conjoint ou que sa famille est loin, l'EHPAD peut lui permettre de retrouver une vie sociale active.

Incompatibilité du logement actuel avec la santé et la dépendance : cela inclut la présence d'escaliers, des installations sanitaires inadéquates, etc.

Besoin d'aide quotidienne : des soins médicaux sont nécessaires en raison d'une incapacité ou de plusieurs hospitalisations.

Qui prend cette décision importante ?

Il est préférable que la personne âgée elle-même soit à l'initiative de son placement en EHPAD. Elle peut le faire seule ou avec l'aide de sa famille. Dans certains cas, il peut être difficile pour la personne âgée de prendre cette décision à cause d'une perte de capacités cognitives.

Dans ce cas, ce sont habituellement les proches qui doivent alors prendre cette décision délicate. Cela peut être fait en fonction des besoins et ressources de la personne âgée, tout en respectant son projet de vie. Il est primordial de discuter avec la personne concernée et de l'impliquer dans le processus autant que possible.

Comment s'effectue cette transition vers un EHPAD ?

Pour aider la personne âgée à accepter la situation, il est important de :

Visiter plusieurs EHPAD ensemble et permettre au senior de choisir celui qui leur convient le mieux.

Demander l'avis du médecin traitant ou d'une personne de confiance.

Envisager un hébergement temporaire pour faciliter une intégration progressive.

La présence et l'implication des proches demeurent essentielles pour soutenir la personne âgée durant toute cette période de transition.

Faire face aux défis administratifs et financiers lors d'un placement en EHPAD

Un dossier médical et administratif doit être constitué. Il sera évalué par le personnel de la maison de retraite choisie afin de déterminer l'admissibilité de la personne âgée.

De plus, il faut prendre en compte les aspects financiers liés au placement en EHPAD, tels que le coût mensuel, les aides financières disponibles ou encore la prise en charge par certaines assurances mutuelles. Il est donc primordial de bien s'informer sur les différentes options possibles.

Un choix pas toujours évident...

Le placement d'une personne âgée en EHPAD est souvent une décision difficile à prendre, qui implique généralement la famille et parfois l'aide médicale.

Néanmoins, cela doit être fait dans l'intérêt de l'individu concerné afin d'assurer sa sécurité et son bien-être. En impliquant la personne âgée dans le processus de décision autant que possible, en prenant en compte ses besoins et en restant présents et impliqués tout au long du parcours, sa transition vers un EHPAD peut se faire de manière plus sereine.