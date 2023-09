Est-il nécessaire de souscrire une assurance habitation en tant que locataire ?

À partir du moment où votre enfant devient locataire, il est responsable des dommages causés au logement. Par conséquent, impossible de faire l’impasse sur l’assurance habitation. En effet, cette dernière couvre les risques locatifs selon les modalités du contrat.

Donc, vous devez rechercher une assurance locataire moins chère pour l'appartement ou la maison, tout en disposant d’un bon niveau de garantie. Ainsi, le logement de votre enfant est couvert en cas d’explosion, d’incendie ou de dégâts des eaux.

Le bailleur du logement de votre enfant peut également réclamer l’attestation d’assurance habitation afin de s’assurer que les obligations prévues par la législation soient respectées.

Rassurez-vous, vous obtiendrez directement le document auprès de la compagnie d’assurances. Ensuite, il suffira de remettre l’attestation d’assurance au bailleur au moment où votre enfant reçoit les clés, mais également à chaque renouvellement du bail.

Quels sont les avantages d’une assurance locataire pour votre enfant ?

L’assurance habitation du logement de votre enfant ne s’attarde pas exclusivement sur les risques locatifs. En effet, il profite d’une couverture bien plus large. En premier lieu, vous retrouvez une prise en charge des dommages aux biens.

En cas de sinistre sur le logement de votre enfant, les conséquences matérielles bénéficient d’une indemnisation selon les modalités définies en amont sur le contrat. Votre enfant ne se retrouvera pas sans rien, car la prise en charge s’applique à la fois sur les effets personnels et sur les biens mobiliers.

Impossible de ne pas évoquer la responsabilité civile en cas de préjudice à un tiers. Imaginons qu’un dégât des eaux survienne, des conséquences importantes peuvent se manifester dans le voisinage. Pour que votre enfant et vous-même soyez rassurés, mettez-vous en relation avec le voisin concerné pour signer un constat amiable. Ensuite, la compagnie d’assurances se charge des modalités pour l’indemnisation.

Votre enfant recherche certainement une couverture supplémentaire à travers la responsabilité civile vie privée. Dans la vie quotidienne, votre enfant peut involontairement occasionner des dommages à des tierces personnes. En cassant une paire de lunettes ou du matériel informatique.

Plutôt que de payer de sa poche ou de venir en aide à votre enfant, l’assurance habitation couvre ce genre de cas de figure. Pour une couverture plus étendue, intéressez-vous également à l’assurance multirisque habitation.

Comment trouver la meilleure assurance habitation pour votre enfant ?

Votre enfant est probablement pressé de récupérer son logement, sans se soucier des formalités administratives. Plutôt que de souscrire à la première assurance, le temps de la comparaison s’impose en commençant par définir le besoin.

Ensuite, regardez de plus près les exclusions éventuelles et les garanties proposées. Ce sont des éléments d’une importance cruciale, alors ne faites jamais l’impasse dessus. Selon l’usage du logement et du mode de vie de votre enfant, vous vous assurez que les clauses sont compatibles.

Imaginons que le logement comporte un jardin, le contrat d’assurance doit intégrer l’indemnisation des aménagements extérieurs et des installations. Par contre, ces formalités ne sont d’aucune utilité pour un studio sans extérieur.

Ensuite, regardez de plus près le plafond d’indemnisation et le montant de la franchise. Ce sont des critères variables en fonction de la compagnie d’assurances, du contrat et des garanties.

Pour un enfant démarrant dans la vie étudiante ou dans la vie professionnelle, un plafond d’indemnisation de 30 000 € n’est pas adapté à son quotidien. En effet, votre enfant possède très peu d’appareils ou de meubles onéreux. Il convient de réduire le plafond d’indemnisation afin que ce dernier soit davantage approprié à la situation. Dans la finalité, l’assurance habitation sera moins onéreuse.

Dans les autres critères pour choisir l’assurance locataire, intéressez-vous aux prestations d’assistance. Elles sont d’une très grande utilité pour des opérations de gardiennage lorsque le logement subit des intempéries, lorsqu’un serrurier doit intervenir suite à la perte de clés ou pour un relogement selon des situations spécifiques.

Quelle est la bonne tarification d’une assurance locataire pour le logement de vos enfants ?

Précédemment, nous avons vu ensemble les critères essentiels pour trouver la meilleure assurance habitation pour le logement de vos enfants. Mais un dernier élément est à prendre en compte, à savoir le montant de la cotisation annuelle.

Encore une fois, comparez le niveau de garantie des contrats et la tarification auprès des assureurs. Une démarche totalement gratuite et particulièrement utile pour économiser parfois plusieurs centaines d’euros.

Sachez également que le montant de la cotisation annuelle varie en fonction du montant des franchises, du mode d’indemnisation, des plafonds, des garanties incluses et bien évidemment de la politique de la compagnie d’assurances. Surtout, choisissez un contrat en totale adéquation avec les besoins de votre enfant. N’oubliez pas d’inclure sa situation familiale et sa situation financière.

Une fois ces précisions obtenues, la souscription devient beaucoup plus simple, car vous connaissez les besoins de votre enfant. Inutile de vous rendre dans une agence physique pour procéder à l’inscription, la démarche s’effectue directement sur Internet ou par téléphone. Une fois les informations transmises à la compagnie d’assurances, vous recevrez la précieuse attestation dans un délai de 24 heures.

Une autre spécificité concerne le fait que votre enfant soit étudiant, mais encore à votre charge. Dans ce cas de figure, il est possible de couvrir le logement de votre enfant en employant l’extension de votre contrat d’assurance habitation que vous possédez sur votre résidence principale.

Néanmoins, cette option n’est pas systématiquement disponible et donc vous devez vous mettre en relation auprès de votre assureur afin d’en savoir plus.

Dans tous les cas, n’attendez pas la dernière minute pour entreprendre les démarches, sous peine d’être dépassé par la situation. L’anticipation reste préférable pour trouver la meilleure assurance locataire pour le logement de votre enfant.