Qu’est-ce que le démarchage téléphonique ?

Il s’agit tout simplement d’une technique commerciale des temps modernes, qui consiste à appeler une personne pour lui proposer un produit ou un service, alors même qu’elle n’a jamais manifesté un quelconque intérêt pour ceux-ci. On peut donc s’interroger sur l’efficacité d’une telle démarche. Des études ont été réalisées et ont mis en évidence le fait que le démarchage téléphonique ne se concrétise que très rarement par un achat, ce qui, en marketing, est appelé une « conversion ». L’objectif, c’est-à-dire le comportement que l’on souhaite obtenir, comme la souscription à un abonnement, entre autres, est alors atteint. Pour bien comprendre l’acharnement des démarcheurs téléphoniques à appeler encore et encore, il faut savoir qu’ils sont payés au nombre de conversions réalisées. Bien que les résultats soient faibles, le démarchage téléphonique permet d’obtenir des résultats immédiats. De plus, les appels sont plus difficiles à ignorer que les e-mails, sauf si l’une des solutions ci-dessous a été mise en place.

Bloctel, le service gouvernemental

Depuis 2016, le service Bloctel a été mis en place par le gouvernement. Cette solution permet de lutter contre le démarchage téléphonique, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre téléphone fixe.

Qu’est-ce que Bloctel ?

Bloctel est une liste d’opposition téléphonique. Il s’agit d’une protection qui a été mise en place dans le cadre de la loi Hamon dans le but de protéger les consommateurs. Concrètement, vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste afin de ne plus être dérangé par du démarchage téléphonique, qui est considéré comme étant une pratique abusive. Dès lors que vous figurez sur cette liste, les démarcheurs n’ont plus accès à votre numéro de téléphone et ne peuvent donc plus vous appeler. Bloctel est la liste qui succède à Pacitel, cela signifie que si vous aviez fait inscrire votre numéro sur cette ancienne liste, la protection de votre ligne n’est plus assurée. Il est donc nécessaire de vous inscrire sur Bloctel pour en bénéficier à nouveau.

Qui peut s’inscrire à Bloctel ?

N’importe quel consommateur a la possibilité de s’inscrire sur Bloctel, que ce soit pour un numéro de téléphone fixe ou de téléphone portable. D’ailleurs, même si vous êtes inscrit sur la liste rouge ou orange, il est recommandé de procéder à l’inscription sur Bloctel. Sur le site, une section est dédiée aux entreprises pour leur expliquer leurs obligations concernant le démarchage téléphonique. Chaque entreprise est ainsi informée qu’il lui est interdit de contacter un consommateur inscrit sur la liste sauf si elle peut justifier de relations contractuelles préexistantes. Il n’est donc pas possible de protéger une entreprise. De plus, un employeur ne peut pas inscrire le ou les numéros de ses salariés, sauf si la ligne est à la fois destinée à un usage personnel et professionnel.

Comment s’inscrire ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet www.bloctel.gouv.fr et procédez à votre inscription en entrant votre ou vos numéros de téléphone à ajouter à la liste, mais aussi certaines données telles que votre nom, votre adresse, etc.. Vous êtes ensuite tenu informé du déroulement de votre enregistrement par e-mail. Attention, les mails peuvent tomber dans les spams, veillez à bien surveiller pour cliquer sur le lien qui vous sera fourni pour la finalisation de la procédure. Une fois inscrit, vous recevrez un récépissé avec la date de prise d’effet de l’inscription.

Vous serez alors inscrit pour 3 ans.

Trois mois avant l’expiration de ce délai, vous recevrez un courrier postal ou un e-mail vous invitant à renouveler votre inscription pour continuer de bénéficier de cette protection.

Quelles sont les exceptions ?

La liste d’opposition au démarchage téléphonique comporte toutefois quelques exceptions. Ainsi, vous pouvez continuer à recevoir les appels suivants :

ceux des sociétés où vous avez actuellement des contrats ;

ceux concernant la prospection pour des magazines, des journaux ou d’autres périodiques ;

ceux n’ayant pas trait à la vente, pour des sondages, par exemple,

ceux des sociétés auxquelles vous avez volontairement donné votre numéro.

Les listes anti-prospection téléphonique

Les opérateurs téléphoniques proposent également des listes d’opposition :

La liste rouge : cette solution courante permet à une personne de refuser que son nom, son adresse, mais aussi son numéro de téléphone soient disponibles sur un annuaire aussi bien électronique que papier.

cette solution courante permet à une personne de refuser que son nom, son adresse, mais aussi son numéro de téléphone soient disponibles sur un annuaire aussi bien électronique que papier. La liste « anti-prospection » : moins connue, cette solution permet à une personne physique de refuser que son nom, son adresse, son numéro de téléphone soient utilisés à des fins de prospection et figurent dans les annuaires.

Pour être inscrit dans ces listes, vous devez contacter votre opérateur pour en faire la demande ou passer par votre espace client sur Internet pour procéder à la modification par vous-même.

Comment bloquer les SMS indésirables ?

Hormis les appels, il est également possible de recevoir des SMS indésirables. Sachez qu’il est possible de les bloquer depuis votre portable.

Sur Iphone :

rendez-vous dans vos messages ;

allez sur le SMS indésirable ;

sélectionnez le signe « i » qui se trouve en haut de la fenêtre ;

puis allez dans l’onglet « Infos » ;

dans la fiche du contact, sélectionnez « Bloquer ce correspondant ».

Sur un smartphone Android :

rendez-vous dans vos messages ;

allez sur le SMS indésirable ;

maintenez le doigt appuyé sur ce message ;

des options vont apparaître, parmi elles, « bloquer » ou un panneau de restriction, il ne vous reste plus qu’à le sélectionner.

Parfois, il est également possible d’envoyer « Stop » à votre expéditeur pour ne plus être dérangé. Lorsque cela est possible, cette possibilité est spécifiée dans le message de votre correspondant.

Si malgré tout, vous recevez toujours des spams SMS, sachez que vous avez la possibilité de signaler l’entreprise à la plateforme de lutte contre les spams vocaux et SMS en transférant le message au 33700.

Quels recours en cas d’abus et de harcèlement téléphonique ?

Vous avez adhéré à Bloctel, mais vous recevez toujours des appels indésirables ? Il est possible de faire une réclamation.

Vérifiez, avant tout, que l’appel a eu lieu une fois votre inscription sur Bloctel confirmée et qu’il a été émis plus de 30 jours après la date de votre inscription. Une fois ces vérifications réalisées, rendez-vous dans votre espace personnel sur le site Bloctel. Un formulaire de réclamation vous y est proposé. Vous devez le remplir en précisant la date de l’appel, le numéro qui vous a contacté, le nom de l’entreprise, le secteur d’activité et le nom de la personne, si vous les connaissez. Vous pouvez ajouter toutes les informations que vous avez à propos de cet appel, son objet, par exemple. Pour être sûr que votre réclamation soit transmise à la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, veillez à bien remplir les champs obligatoires. Ce formulaire est ensuite enregistré comme signalement et Bloctel procède à une enquête.

Comment faire sans accès à Internet ?

Vous ne possédez pas d’accès à Internet ? Il est quand même possible de procéder à une inscription sur la liste d’opposition Bloctel par voie postale.

préparez un courrier avec votre nom, prénom, adresse postale et le numéro de téléphone à inscrire sur la liste ;

envoyez votre courrier à l’adresse suivante :

Bloctel,

6 rue Nicolas Siret,

10 000 Troyes

une fois votre inscription effective, vous recevrez un courrier récépissé.

Vous pouvez également demander à un proche de faire la demande pour vous. Il faut alors que ce soit votre conjoint, votre concubin, l’un de vos enfants, le tuteur ou encore le curateur. Même faite par une autre personne, la demande doit être à votre nom. La personne peut seulement vous apporter une aide technique ou matérielle.