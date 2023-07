Pour quelles raisons envisager le placement dans une maison de retraite ?

Vous essayez de maintenir le plus longtemps possible la personne âgée à son domicile. Néanmoins, sa santé se dégrade et vous éprouvez les plus grandes difficultés pour préserver son autonomie.

Lorsque la question de la sécurité est évoquée, il est temps de se poser les bonnes questions et d’envisager le placement dans une maison de retraite. Une situation difficile à aborder au premier abord, mais c’est une nécessité lorsque la personne souffre d’une perte d’autonomie, accompagnée d’une santé défaillante.

La majorité des Français souhaite se maintenir à leur domicile. Mais pour des questions sécuritaires, il est courant de mettre en place une assistance au quotidien. Notamment, lorsque la personne concernée n’est plus en mesure d’effectuer les principaux actes du quotidien.

De votre côté, commencez à vous poser les bonnes questions et à aborder le sujet pour que la maison de retraite soit le nouveau lieu de vie. Pour obtenir des réponses plus précises sur les établissements à proximité de chez vous, savez-vous qu’il existe les maisons de retraite LNA Santé pour un hébergement permanent, temporaire ou en accueil de jour ?

Qu’est-ce qui différencie un EHPAD des autres établissements ?

L’EHPAD est un terme couramment employé, mais savez-vous exactement ce qu’il signifie ? C’est un établissement spécialisé, capable d’accueillir les personnes de plus de 60 ans, rencontrant une perte d’autonomie.

C’est une prise en charge complète, c’est-à-dire avec l’hébergement, les soins quotidiens et la restauration. La structure spécialisée est en mesure d’accompagner la personne âgée dans les meilleures conditions pour qu’elle recouvre une partie de son autonomie.

C’est une réelle opposition avec les maisons de retraite qui accueillent les personnes le plus souvent totalement autonomes. Les EHPAD sont des établissements pour les personnes en perte d’autonomie qui rencontrent de grandes difficultés pour se prendre en charge quotidiennement.

Avec une prise en charge appropriée, les risques d’accident sont fortement réduits, ce qui contribue incontestablement au bien-être de la personne âgée.

Maintien à domicile, EHPAD ou maison de retraite ?

Lorsque vous êtes confronté à la perte d’autonomie d’un proche, il est souvent difficile de faire un choix avisé dans cette situation. Vous avez l’impression d’être totalement désemparé, mais vous savez que vous ne pouvez pas accompagner le parent 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. En cas de problème de santé conséquent, le placement en EHPAD reste la meilleure solution pour l’aîné, mais également pour l’aidant.

Sinon, le placement en maison de retraite assure une meilleure surveillance et le renforcement des liens sociaux, car la personne ne se sent plus isolée, elle vit en communauté. N’hésitez pas à partager votre réflexion avec les personnes de votre entourage pour confirmer votre décision.

Qui décide de placer une personne en maison de retraite ?

La personne âgée peut émettre le souhait d’être placée dans une maison de retraite. Elle est pleinement consciente de la dégradation de son état de santé et elle assume le fait que le maintien à domicile n’est plus la meilleure solution.

Avec des professionnels disponibles en permanence, elle se sentira davantage en sécurité. Mais sa prise de décision peut également être motivée par le fait de ne plus être seul, mais au contraire d’être accompagnée par d’autres seniors.

La prise de décision peut aussi être faite par la famille. L’état de santé se dégrade, ce qui crée naturellement une dépendance morale ou physique. Même si la famille fait son possible, il est souvent difficile d’être pleinement disponible pour assumer toutes les responsabilités de jour comme de nuit.

La loi reste stricte sur le sujet et exige qu’un certificat médical soit délivré afin de déterminer que la personne âgée n’est plus en mesure de prendre soin d’elle-même. Le certificat médical émis par le médecin doit alors être confirmé par un deuxième avis médical.

Comment préparer sereinement l’entrée dans une maison de retraite ?

Il n’est jamais bon de forcer le placement dans une maison de retraite, mais plutôt d’encourager le dialogue en évoquant la question en amont. Même si la personne est âgée, elle n’a pas forcément conscience que ses capacités sont en diminution et que la situation ne va pas s’arranger au fur et à mesure du temps.

Les membres de la famille et notamment les enfants ont un rôle crucial pour souligner la perte d’autonomie, impliquant une prise en charge spécifique au sein d’une maison de retraite.

La prise en charge future doit être évoquée rapidement, et cela, indépendamment de l’âge de la personne concernée. Les termes de maison de retraite ou d’EHPAD peuvent engendrer un certain stress. Plutôt que de les voir comme des mots effrayants, la discussion permet d’apaiser les esprits et d’y voir plus clair.

De plus, il est important d’insister sur les avantages de la maison de retraite, comme un accompagnement sur mesure favorisant le bien-être et l’épanouissement personnel.

C’est un travail préparatoire d’une grande nécessité que nous vous recommandons d’entreprendre rapidement.