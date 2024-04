Maison de retraite : que faire quand une personne âgée refuse d’y aller ?

Quand une personne vieillit, les risques de chutes et d’accidents domestiques sont plus importants. Dès lors, le maintien à domicile peut devenir dangereux et il peut être plus prudent d’envisager, pour la personne âgée, un placement en maison de retraite. Mais il se peut que celle-ci, très attachée à son logement, refuse cette solution. Que peut-on faire dans ce cas ?