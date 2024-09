Lunettes anti-lumière bleue : pourquoi elles ne vous protègent pas comme vous le croyez (et les alternatives efficaces)

Passer des heures devant nos écrans est devenu la norme, et avec ça, la fatigue visuelle semble presque inévitable. On parle souvent de la lumière bleue comme le principal coupable. En réponse, le marché s’est rempli de lunettes anti-lumière bleue censées protéger nos yeux. Mais sont-elles vraiment efficaces ? Spoiler : elles ne vous protègent probablement pas autant que vous le croyez. Voyons ensemble pourquoi, et surtout, ce que vous pouvez faire pour vraiment protéger vos yeux.