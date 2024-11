Migraines et allergies : et si c’était votre parfum en cause ? Les réponses dans une étude récente

Les parfums et produits parfumés font partie intégrante de notre quotidien, qu’il s’agisse de cosmétiques, de produits d’entretien ou de déodorants. Pourtant, des recherches récentes mettent en lumière un aspect souvent ignoré : les composants chimiques présents dans les parfums pourraient être responsables de symptômes comme les migraines, les allergies, voire des troubles respiratoires. Cet article explore les effets des parfums sur la santé et propose quelques solutions pour minimiser les risques tout en continuant à profiter de nos fragrances préférées.

Par Eve