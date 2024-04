Les avantages du mécénat de compétences pour les seniors

Engager les seniors dans le mécénat de compétences présente des bénéfices indéniables pour tous :

Pour l'épanouissement personnel et l'engagement social : en transmettant leur savoir et en contribuant à des projets à impact positif, les seniors restent actifs et se sentent valorisés.

Pour l'enrichissement et le développement de réseau : cette démarche permet aux seniors de rester intellectuellement stimulés et d'élargir leur réseau professionnel.

Les bienfaits pour les structures bénéficiaires

Accès à une expertise de haut niveau : associations et ONG bénéficient des compétences spécialisées des seniors sans contrainte financière.

Apport d'une vision stratégique enrichie : l'expérience des seniors offre de nouvelles perspectives et enrichit la vision des organisations.

Contributions et bénéfices pour les entreprises

Valorisation des préretraités et renforcement de la marque employeur : en adoptant le mécénat de compétences, les entreprises démontrent leur considération pour les seniors.

Optimisation fiscale et acquisition de nouvelles méthodes : les entreprises bénéficient d'un avantage fiscal allant jusqu'à 60% des charges investies dans le dispositif.

Comment implémenter un programme de mécénat de compétences pour seniors en 5 étapes simples

Intéressé(e)s par le mécénat de compétences ? Voici comment débuter facilement :

1. Définissez vos objectifs

Clarifiez vos ambitions avec le mécénat de compétences, en tenant compte des bénéfices pour les seniors, votre organisation, et les parties prenantes externes.

2. Identifiez les compétences nécessaires

Dressez une liste des compétences clés recherchées chez les seniors, incluant les aptitudes techniques et transversales.

3. Choisissez les bons outils et réseaux

Utilisez des plateformes professionnelles internes et des réseaux sociaux comme LinkedIn ou Facebook pour recruter des volontaires et identifier des associations nécessitant de l'aide.

4. Créez un programme adapté

Élaborez un programme de mécénat personnalisé, en définissant la durée des missions et les modalités de travail (en temps partiel, en présentiel, en télétravail, etc.).

5. Promotion et évaluation de votre programme

Communiquez sur votre initiative via divers canaux et assurez-vous d'évaluer son impact, en prenant en compte les retours des participants et en ajustant votre programme au besoin.

Pour plus d'accompagnement et de missions de mécénat, les plateformes spécialisées et les sites de bénévolat comme celui de Admical peuvent être des ressources précieuses.

Pour résumer

Le mécénat de compétences en fin de carrière offre une transition enrichissante pour les seniors, tout en favorisant le lien intergénérationnel et la collaboration entre le secteur privé et les structures d'intérêt général. Une démarche gagnant-gagnant qui démontre que contribution à la société et apprentissage sont possibles à tout âge.