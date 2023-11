Emploi senior : ces qualités des seniors plébiscitées par les entreprises !

L'emploi des seniors

Selon la DARES, l'emploi des plus de 55 ans connaît une belle évolution depuis une dizaine d'années. Dans le monde de l'entreprise, il faut aussi noter que l'on peut être considéré comme un employé senior dès lors que l'on a 20 ans d'expérience.

Les profils seniors, s'ils souvent souvent décriés et considérés comme plus chers et difficiles, peuvent être de vrais atouts pour les entreprises. Il faut dire qu'ils disposent d'une grande expérience, d'une belle maturité et d'un savoir-faire certain. Les seniors peuvent apporter une grande crédibilité aux équipes et sont particulièrement opérationnels.

Les seniors sont aussi plus lucides, ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses et savent vraiment s'adapter.

Les seniors sont des salariés stables

Il peut être compliqué de recruter actuellement pour les entreprises, et ce, peu importe le secteur d'activité. Le principe de turn-over est de plus en plus important.

Selon certaines études, les moins de 35 ans sont 55% à envisager facilement d'envoyer leur CV à d'autres entreprises, surtout depuis la crise sanitaire.

A contrario, les plus de 50 ans ne sont que 36%. Ainsi, embaucher un senior permettrait plus de stabilité à l'entreprise. Les seniors qui approchent de la retraite hésiteraient à changer d'entreprise et se voient plutôt terminer leur carrière au même poste.

Ils ont de l'expérience

Si le senior a œuvré au sein de la même entreprise ou s'il a eu plusieurs postes dans des domaines différents, il s'est tout de même forgé une belle expérience et une expertise de pointe. C'est un vrai atout pour les entreprises. Les seniors apportent leur expérience et leurs connaissances au poste. Cela permet à l'entreprise de gagner du temps et d'être plus efficace.

Ils maîtrisent les soft-skills

Les soft-skills regroupent en fait la capacité d'adaptation, leur sens du relationnel, leur autonomie, leur capacité à s'organiser aussi.

Ce sont des compétences recherchées par les employeurs et qui sont souvent bien développées chez les seniors. En effet, au fil de leurs expériences professionnelles, ils acquièrent ces qualités qui leur permettent de gérer les situations de crise, de créer du lien social, de s'adapter aux changements, etc.

De même, on a de plus en plus besoin d'employés qui ont un savoir-être dans l'accompagnement, l'enseignement ou le soin.

Ils sont de bons mentors

Les seniors peuvent logiquement être de bons mentors dans leur entreprise. Ils peuvent guider leurs collègues plus jeunes, moins expérimentés et les aider s'ils rencontrent des difficultés.

Cela permet aussi un transfert de compétences aux plus jeunes générations et évite que lesdites compétences se perdent lorsque les employés seniors partent à la retraite.

C'est dans cette optique qu'est mis en œuvre le « knowledge management », soit le management des connaissances, un dispositif qui vise à améliorer la circulation des connaissances dans une entreprise.

Ils ne coûtent pas plus cher

La plupart du temps, les entreprises hésitent à embaucher des seniors car elles ont l'impression que cela va leur coûter plus cher. Pourtant, même s'il est vrai qu'il faut payer l'expérience des seniors, cela ne prend pas non plus des proportions si énormes que cela.

Il est possible de parler du fait que l'État a mis en place des mesures qui visent à encourager les entreprises à embaucher des seniors, notamment une subvention financière pour les entreprises qui recrutent des demandeurs d'emplois de plus de 45 ans.

Ils apportent de la diversité dans l'entreprise

Il faut déjà retenir que l'âgisme est une forme de discrimination à l'embauche et que c'est puni par la loi. Aujourd'hui encore, les discriminations liées à l'âge sont trop importantes et ne facilitent pas la recherche d'emploi pour les profils seniors...

Pourtant, la diversité est essentielle dans une entreprise. Cela peut avoir une influence positive sur la performance de celle-ci. La diversité aide aussi à améliorer le sentiment d'appartenance de vos salariés et les rend fiers.

La diversité et l'inclusion augmentent l'attractivité d'une entreprise, surtout pour les plus jeunes générations. De plus, embaucher des seniors offre un reflet plus proche de la réalité de la société. En France, il y a près de 20 millions de personnes de plus de 50 ans.