Nohée, la nouvelle identité de Cogedim pour un bien-être sénior renforcé

Les personnes âgées de 60 ans et plus représentaient environ 27 % de la population française en 2021. Et le nombre de seniors ne devrait cesser d’augmenter dans les années à venir. Les résidences seniors apportent aujourd’hui à ces personnes soucieuses de maintenir un fort lien social et de privilégier leur confort de vie au quotidien des solutions de logement adaptées. Filiale du groupe Altaréa, le groupe Nohée, anciennement Cogedim, est l’un des leaders de ce secteur en plein développement.