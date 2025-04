Adopter un chat : les indispensables à prévoir pour l’accueillir sereinement

Un coin repas bien pensé : des gamelles adaptées et une alimentation de qualité

Avant même l’arrivée de votre chat, il vous faut prévoir deux gamelles distinctes : l’une pour la nourriture, l’autre pour l’eau. Préférez des matériaux comme l’inox, le verre ou la céramique, qui ne retiennent ni les odeurs ni les bactéries. Le plastique est à éviter, car il altère le goût des aliments et peut provoquer des allergies cutanées.

Côté alimentation, choisissez des croquettes ou pâtées adaptées à l’âge, au poids et au statut de l’animal (stérilisé ou non). Si vous connaissez déjà son profil, n’hésitez pas à investir dans une nourriture de qualité vétérinaire. Plus digestes et plus rassasiantes, ces références limitent les troubles digestifs et préviennent les carences.

Notre conseil : Commencez par un petit format, car il est courant de devoir changer d’aliment si votre chat ne le tolère pas ou n’en raffole pas.

Un bac à litière dans un coin tranquille

Indispensable à l’hygiène du chat, le bac à litière doit être accessible, propre et placé à l’écart du bruit, du passage et de la nourriture. Pour commencer, privilégiez un modèle ouvert ou à couvercle amovible, afin que l’animal ne se sente pas piégé. Une fois qu’il s’est habitué, vous pouvez installer un toit.

Quant à la litière, il en existe plusieurs types : minérale, végétale, agglomérante… Évitez celles qui sont parfumées, souvent mal tolérées. Testez plusieurs options si besoin pour trouver celle qui convient le mieux à votre chat.

Une caisse de transport, pour sa sécurité

Que ce soit pour aller chercher votre chat, le conduire chez le vétérinaire ou voyager, une caisse de transport rigide est indispensable. Solide, stable et facile à nettoyer, elle protège l’animal en cas de choc ou de freinage, tout en l’empêchant de se déplacer dans le véhicule.

Bon à savoir : Laissez la caisse ouverte à la maison les premiers jours, avec une couverture douce à l’intérieur. Cela permettra à votre chat de s’y habituer comme à une cachette rassurante.

Un espace de repos bien situé

Les chats dorment beaucoup, souvent plus de 15 heures par jour. Pour cela, il leur faut un endroit calme, sécurisé et légèrement en hauteur. Un coussin posé sur une étagère, un panier niché dans une armoire ouverte ou un tapis douillet dans un carton peuvent faire l’affaire.

Respectez toujours le choix de votre chat, car c’est lui qui décidera de son coin favori. L’essentiel est qu’il s’y sente en sécurité et hors de portée des enfants ou d'autres animaux.

Un arbre à chat et quelques jouets

L’arbre à chat est un investissement judicieux, surtout si l’animal n’a pas accès à l’extérieur. Il cumule les fonctions : griffoir, perchoir, cachette et parfois même aire de repos. Il permet d’occuper le chat et de préserver vos meubles.

Côté jouets, inutile de multiplier les accessoires coûteux. Une boule de papier, une ficelle ou un bouchon peuvent parfaitement faire l’affaire. Ce qui compte, c’est de stimuler l’instinct de chasse du chat, et de créer des moments d’interaction.

Le brossage, pour le poil et pour la relation

Même chez un chat à poils courts, le brossage est essentiel. Il élimine les poils morts, limite les boules de poils avalées et permet de repérer d’éventuelles anomalies cutanées. C’est aussi un moment de complicité à instaurer dès les premiers jours.

Adaptez la fréquence du brossage à la longueur du poil, et utilisez une brosse, un peigne ou un gant adapté.

Des soins de base à portée de main

Avoir à disposition un petit nécessaire de soins est toujours utile : coupe-griffes, lotion auriculaire, sérum physiologique, antiparasitaires, vermifuge… Demandez conseil à votre vétérinaire pour constituer une trousse de soins de base, surtout si votre chat a des antécédents médicaux ou des besoins particuliers.

Ce tableau récapitule les indispensables à prévoir

Équipement Pourquoi c’est indispensable Conseil pratique Gamelles (nourriture + eau) Pour manger et boire sainement Privilégier inox ou céramique, éviter le plastique Croquettes ou pâtée adaptées Pour couvrir ses besoins nutritionnels Choisir selon âge, poids, stérilisation Bac à litière + litière neutre Pour une hygiène irréprochable Éviter les litières parfumées Caisse de transport rigide Pour tous les déplacements Laisser accessible les premiers jours Couchage confortable Pour assurer repos et sécurité Installer en hauteur, dans un lieu calme Arbre à chat Pour griffer, grimper, se cacher Choisir un modèle stable et bien ancré Jouets simples Pour stimuler son instinct de chasseur Alterner objets du commerce et fait maison Brosse ou gant Pour éviter les poils avalés et entretenir le pelage Brosser régulièrement selon la nature du poil Trousse de soins de base Pour les petits bobos et traitements préventifs Se fournir en pharmacie vétérinaire ou animalerie

Préparer, c’est rassurer… pour lui comme pour vous

Un chat a besoin de repères, de calme et d’un environnement adapté pour se sentir chez lui. En préparant tout le nécessaire avant son arrivée, vous lui permettez de s’installer en douceur, et vous abordez cette nouvelle relation en toute sérénité.

Chaque objet compte, non comme un luxe, mais comme une clé d’équilibre pour une cohabitation harmonieuse. L’anticipation est le premier geste de bienveillance envers votre futur compagnon.