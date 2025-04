Faut-il déclarer son animal de compagnie à l’assurance habitation ? Et que se passe-t-il en cas de dégâts ?

Vivre avec un chien ou un chat implique parfois quelques accidents : objet renversé, morsure, griffure, voisin effrayé, voire blessé. Mais dans ces situations, une question revient souvent : l’assurance habitation couvre-t-elle les dommages causés par l’animal ? Et surtout, faut-il l’avoir déclaré à l’avance à son assureur ? En 2025, alors que les contrats d’assurance deviennent de plus en plus précis (et restrictifs), il est essentiel de comprendre comment la responsabilité civile fonctionne lorsqu’un animal est impliqué.