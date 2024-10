Dès 2025, votre voiture pourrait ne plus passer le contrôle technique : voici pourquoi !

Plus de tolérance sur les fraudes aux systèmes antipollution : c’est fini !

Le principal objectif de la réforme est de lutter contre les fraudes aux systèmes antipollution. Certains conducteurs modifient leur véhicule pour améliorer les performances au détriment de l’environnement. Filtres à particules démontés, catalyseurs modifiés ou encore trafics sur le moteur sont des pratiques illégales, mais fréquentes, qui seront désormais beaucoup plus facilement détectées.

Les centres de contrôle technique seront dotés de nouveaux outils de diagnostic sophistiqués, capables de repérer ces manipulations. Il sera donc plus difficile de passer entre les mailles du filet si votre voiture a été altérée pour contourner les normes environnementales.

Notre conseil : Si vous avez des doutes sur l’état de votre système antipollution, il peut être judicieux de faire vérifier votre véhicule avant la date du contrôle technique. Une simple vérification peut vous éviter de gros frais plus tard, car si votre véhicule est recalé, vous serez obligé d'effectuer les réparations pour le remettre en conformité.

Des exigences accrues sur la sécurité : freins, suspensions, ceintures de sécurité sous la loupe

En plus de la lutte contre les fraudes antipollution, le contrôle technique 2025 va renforcer les exigences de sécurité. Les véhicules présentant des défaillances graves au niveau des freins, des suspensions ou des dispositifs de retenue comme les ceintures de sécurité risquent de ne plus passer le contrôle. Cela signifie que si un de ces éléments est défaillant, votre véhicule devra être réparé avant de pouvoir être homologué.

Le cas de Julien, recalé pour ses freins

Julien, 45 ans, a récemment dû faire face à une contre-visite après avoir été recalé à son contrôle technique pour un problème de freins. "Je pensais que mes freins étaient encore bons pour quelques mois, mais le contrôle a révélé une défaillance. J’ai dû les changer immédiatement, car sans ça, je ne pouvais plus utiliser ma voiture".

En 2025, des cas comme celui de Julien seront encore plus fréquents si les automobilistes ne prennent pas soin de vérifier régulièrement ces aspects essentiels de leur sécurité.

Les changements à venir en 2025, point par point

Voici un tableau récapitulatif des principaux changements que vous devez connaître pour anticiper le nouveau contrôle technique de 2025 :

Changements Ce qui est concerné Renforcement des contrôles antipollution Détection des manipulations illégales sur les filtres à particules et les catalyseurs Nouvelles exigences en matière de sécurité Vérification accrue des freins, suspensions, ceintures de sécurité Utilisation de nouveaux outils de diagnostic Diagnostic plus poussé pour repérer les fraudes et les défauts cachés Possible augmentation du coût du contrôle Aucune annonce officielle, mais des coûts potentiellement plus élevés

Économisez en maintenant votre véhicule régulièrement

Si vous voulez éviter de dépenser des sommes colossales en réparations au moment du contrôle technique, la clé est la prévention. Assurez-vous que votre véhicule soit régulièrement entretenu, notamment au niveau des freins, des suspensions et des systèmes antipollution. Cela vous permettra d’éviter des frais plus importants à la dernière minute.

Faut-il s’attendre à une augmentation du coût du contrôle technique ?

Avec ces nouvelles exigences et les outils plus sophistiqués à disposition des centres de contrôle technique, beaucoup d’automobilistes s’interrogent sur le prix du contrôle technique en 2025. Bien qu'aucune augmentation officielle n’ait été annoncée, il est probable que le coût du contrôle augmente.

En effet, avec des vérifications plus poussées et des équipements plus sophistiqués, les centres devront adapter leurs tarifs. À titre de comparaison, le coût moyen du contrôle technique en 2023 était d’environ 79 €.

Même si une hausse semble inévitable, mieux vaut s’y préparer dès maintenant. En anticipant les réparations et en gardant votre véhicule en bon état, vous limiterez les mauvaises surprises.

Une autre nouveauté : le malus écologique renforcé

En parallèle des nouvelles exigences du contrôle technique, il est possible que le malus écologique soit également renforcé en 2025. Les voitures les plus polluantes pourraient se voir infliger des sanctions plus élevées, notamment avec une révision des seuils d’émission de CO2.

Bon à savoir : Si vous avez une voiture qui dépasse les normes actuelles, vous risquez de payer un malus plus lourd, en plus des réparations à effectuer pour être conforme au contrôle technique.

Anticipez pour éviter la casse en 2025

Le contrôle technique de 2025 apportera son lot de défis pour les automobilistes. Entre les nouvelles exigences de sécurité, les contrôles renforcés sur les émissions polluantes et une possible augmentation des coûts, il est essentiel de bien se préparer.

Ne prenez pas le risque de vous faire recalé : faites vérifier régulièrement votre véhicule, évitez les manipulations illégales, et assurez-vous que votre système antipollution soit en bon état. Anticiper ces changements, c'est vous assurer de continuer à rouler sereinement tout en protégeant l'environnement.