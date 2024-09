Le 1er octobre, préparez-vous à ces 5 changements qui toucheront votre budget !

1. Revalorisation des APL : une bouffée d’air frais pour les locataires

Bonne nouvelle pour ceux qui bénéficient de l’aide personnalisée au logement (APL) ! À compter du 1er octobre, cette aide augmente de 3,26 %, une revalorisation qui tient compte de l’inflation et de la hausse des loyers. Si vous êtes locataire, vous verrez donc une légère augmentation de votre allocation. Cela pourra représenter plusieurs dizaines d’euros supplémentaires par mois.

Notre conseil : Si vous souhaitez savoir combien cette hausse va vous rapporter, consultez votre espace personnel sur le site de la CAF ou de la MSA. Une bonne occasion de vérifier également que toutes vos informations sont à jour pour éviter les mauvaises surprises !

2. Petites pensions : +50 euros en moyenne pour les retraités modestes

Autre changement majeur : la revalorisation des petites pensions. Environ 850 000 retraités bénéficieront d’une augmentation moyenne de 50 € par mois, soit 600 € de plus par an.

Cette mesure vise à soutenir les retraités ayant eu une carrière complète mais dont la pension reste modeste. Un geste promis par le gouvernement lors de la réforme des retraites et qui entre enfin en application.

Bon à savoir : Si vous êtes concerné par cette mesure, pensez à vérifier la date de versement de votre pension, car certaines personnes recevront un rappel rétroactif qui pourrait atteindre jusqu’à 600 €.

3. Augmentation des prix du gaz : une hausse à anticiper

Malheureusement, tout n’est pas rose. Dès le 1er octobre, le prix du gaz va subir une nouvelle hausse de 5,36 %. Cette augmentation fait suite à une précédente hausse en juillet dernier de 11,7 %. Si vous chauffez votre maison au gaz ou l’utilisez pour l’eau chaude, préparez-vous à des factures plus élevées cet hiver.

J'ai du investir dans un thermostat intelligent pour mieux gérer la consommation de gaz. Ça m'a couté une centaine d'euros, mais j'espère que ça va compenser la hausse des prix !

4. Taxe foncière : des hausses à prévoir selon votre commune

Pour les propriétaires, la taxe foncière continue d’augmenter en 2024. L’indexation sur l’inflation devrait entraîner une hausse minimale de 3,9 %, mais dans certaines communes, cette augmentation pourrait être encore plus marquée. Si vous vivez dans une zone touristique ou une grande ville, vous êtes particulièrement concerné.

Pour ceux qui ont choisi de payer en une seule fois, la date limite est fixée au 15 octobre pour un règlement par chèque ou en espèces, et au 20 octobre si vous optez pour un paiement en ligne.

Si vous trouvez cette taxe trop lourde à supporter, sachez que certaines aides existent pour les séniors. Vous pourriez par exemple bénéficier d’une exonération si vous remplissez certains critères liés à vos revenus ou à votre situation familiale. Pour en savoir plus, consultez notre article sur l’exonération de la taxe foncière.

5. Fin de l’usurpation des numéros de téléphone : un coup de frein aux arnaques

Enfin, une bonne nouvelle pour votre sécurité ! Dès le 1er octobre, les opérateurs téléphoniques mettront en place un nouveau système d’authentification des appels afin de lutter contre l’usurpation des numéros (spoofing).

Ces arnaques, qui consistent à faire passer un numéro pour celui de votre conseiller bancaire ou d’un service public, sont de plus en plus courantes. Désormais, il sera beaucoup plus difficile pour les escrocs de falsifier un numéro fixe.

Notre conseil : Soyez toujours vigilant lors de la réception d’un appel suspect, même avec ce nouveau système. Si un interlocuteur vous demande des informations sensibles, prenez le temps de vérifier l’authenticité de l’appel.

Récapitulatif des principaux changements du 1er octobre