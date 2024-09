Spoofing : quelle est cette arnaque téléphonique ciblée par un nouveau dispositif dès octobre ?

Imaginez recevoir un appel de votre banque vous avertissant d’une fraude sur votre compte, avec un numéro parfaitement reconnaissable. Vous paniquez, vous suivez les instructions, et avant même de vous en rendre compte, votre argent a disparu. Bienvenue dans le monde du spoofing, une arnaque qui fait des ravages depuis des années en usurpant les numéros de téléphone d’institutions bancaires ou administratives. Heureusement, un nouveau bouclier contre ces escroqueries entrera en vigueur dès octobre 2024, on vous en dit plus.