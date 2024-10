Ces 3 erreurs qui peuvent vous coûter gros sur votre crédit immobilier en 2024 : voici comment les éviter !

Souscrire à un crédit immobilier est une étape majeure dans la vie, que ce soit pour l’achat d’une première résidence ou pour investir dans l’immobilier. Pourtant, certaines erreurs, parfois banales, peuvent vous coûter des milliers d’euros sur la durée du prêt. En 2024, avec la hausse des taux et les nouvelles conditions d’octroi, il est plus crucial que jamais de ne pas tomber dans ces pièges. Voici 3 erreurs courantes que de nombreux emprunteurs commettent et surtout, comment les éviter pour protéger vos finances.