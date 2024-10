Êtes-vous considéré comme ‘riche’ ? Découvrez les seuils à partir de 3 860 € ou 5 500 € par mois et les hausses d’impôts qui vous concernent

La notion de « richesse » suscite toujours de vifs débats en France. Mais à partir de quel revenu peut-on réellement être considéré comme riche, et surtout, être concerné par les hausses d’impôts envisagées pour les plus fortunés ? Pour y voir plus clair, plongeons dans les seuils de revenus définis et ce que cela implique pour les ménages.