Permis de conduire : vous pouvez maintenant perdre 8 points d’un coup, découvrez pourquoi !

Les règles du permis de conduire ont changé et peuvent désormais vous coûter jusqu’à 8 points d’un coup. Depuis juillet 2023, une sanction plus sévère a été mise en place pour certaines infractions graves, notamment celles liées à la consommation d’alcool et de stupéfiants. Si vous êtes conducteur, il est essentiel de bien comprendre ce nouveau système pour éviter de voir vos points fondre en un rien de temps. Voici tout ce que vous devez savoir pour protéger votre permis et éviter les sanctions.