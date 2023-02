1. Ouvrez un Plan de Retraite Individuel (PER)

Que vous soyez retraité ou pas encore, le PER (Plan Epargne Retraite) est une petite révolution dans l’univers des systèmes d’épargne retraite.

En effet, ils ont une triple casquette :

Investir pour la retraite et ainsi obtenir un complément à la pension versée ;

défiscaliser les sommes versées sur le plan pour payer moins d’impôt sur le revenu ;

faciliter la succession.

En ouvrant un PER individuel, l’organisme souscripteur propose la déduction des versements à l’entrée. En choisissant cette option, le titulaire du plan peut alors réduire son revenu imposable et donc, profiter d’une remise d’impôt.

À savoir : Ce choix est aussi proposé aux salariés bénéficiant d’un PERECO ou PEREO

Plus le titulaire du PER est fortement imposé, soit ayant un Taux Marginal d’Imposition égal ou supérieur à 30 % et plus cette option de déduction sur les versements est intéressante puisqu’elle fait baisser le revenu imposable.

Exemple : En étant imposé à 30 % et en déposant par exemple 5 000 euros sur votre PER, vous déduirez 1 500 euros de votre retenu imposable.

Bon à savoir : S’il s’agit de l’une des meilleures options pour investir pour la retraite, tous les PER ne se valent pas ! Il est donc fortement conseillé de comparer les offres avant de signer, car les tarifs proposés varient d’un organisme à l’autre. Notre comparateur gratuit peut vous aider à faire votre choix.

2. Exploitez les avantages de votre Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise

Certains Français bénéficient d’un Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE) ou d’un Plan d’Épargne Retrait d’Entreprise Collectif (PERECO).

Ces deux dispositifs offrent des avantages fiscaux non négligeables puisque depuis la mise en place de la loi PACTE, il est désormais possible d’utiliser ce produit d’épargne pour y faire également des versements volontaires. En effet, le PERECO se compose désormais de 3 compartiments :

Le compartiment individuel pour accueillir les versements volontaires du salarié ;

le compartiment collectif ;

le compartiment obligatoire.

Contrairement au compartiment individuel, les compartiments collectifs et obligatoires ne concernent que les versements de l’entreprise. En d’autres termes, en plus de recevoir l’abondement, la participation ou l’intéressement de l’employeur, le salarié peut aussi y faire des versements de son propre chef afin d’investir pour la retraite. Et ceux-ci sont déductibles du revenu imposable, au même titre que ceux effectués sur le PER individuel.

3. Investissez votre argent pour soutenir des entreprises innovantes

Connaissez-vous les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) ou les Fonds d’investissement de Proximité (FIP) ? Il s’agit de fonds spécifiques visant à soutenir des entreprises innovantes. En plus d’apporter une aide financière à ce type d’entreprise, vos versements dans des FCPI ou des FIP vous positionnent également comme acteur du changement, tout en défiscalisant.

Grâce à ces placements, les entreprises non cotées peuvent se développer et aller plus loin dans la recherche et le développement. De votre côté, la réduction d’impôt liée à ces versements s’élève à 18 %, avec un plafond de 12 000 euros annuels pour une personne seule et le double pour un couple.

Bon à savoir : Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il faut conserver ce placement au moins 5 ans.

4. Vous êtes propriétaire de biens immobiliers ? Faites des travaux !

En ce moment, certains travaux d’économie d’énergie peuvent vous faire bénéficier d’une remise d’impôt.

Dans la résidence principale

Il est possible d’obtenir un crédit d’impôt en :

procédant à des travaux d’isolation thermique ;

investissant dans des équipements d’énergies renouvelables (chauffe-eau thermodynamique, etc.) ;

rénovant le système de chauffage (poêle à bois, granulés, etc.).

Bon à savoir : La remise d’impôt associée à ce type de travaux dans une résidence principale s’élève à 30 %.

Dans une résidence secondaire

En possédant un bien immobilier autre que sa résidence principale et en mettant ce bien en location, le propriétaire bénéficie du déficit foncier en réalisant des travaux.

Dans les faits, il est possible de déduire les charges locatives des revenus en déclarant ses impôts sur les frais réels. En ayant les charges supérieures aux revenus, vous pouvez défiscaliser facilement puisque vous pouvez déduire jusqu’à 10 700 euros du revenu imposable. Le restant peut être dû sur les années suivantes.

Bon à savoir : Tous les types de travaux sont concernés et pas seulement ceux concernant l’économie d’énergie.

5. Employez un prestataire de service à domicile

Saviez-vous qu’en plus des très connus services d’aide à domicile, certains professionnels se déplaçant à domicile vous permettent de déduire de vos impôts, 50 % de la somme versée ? Voici la liste non exhaustive des prestataires de services éligibles :

Professeur de sport : pour reprendre doucement une activité physique douce après une opération ou tout simplement pour garder la forme ;

bricoleur : pour réaliser quelques travaux;

jardinier, paysagiste pour tailler les haies ou élaguer les arbres ;

service de livraison de courses pour ne plus avoir à sortir faire les courses ;

portage de repas à domicile pour les personnes en perte de mobilité ;

aide à domicile pour vous aider au ménage hebdomadaire ou quotidien.

Pour bénéficier de la remise concernée, il suffit de cocher la case « réductions et crédits d’impôt » et d’indiquer le montant versé dans la case 7DB.

Bon à savoir : Dans le cadre du maintien à domicile, il est possible d’obtenir en plus des aides financières pour les aides à domicile , selon le degré de handicap ou d’incapacité du demandeur.

Attention : Le montant des dépenses engagées sur l’année ne peut excéder 12 000 euros ou 20 000 euros dans certains cas bien précis. En d’autres termes, la réduction d’impôt ne peut dépasser 6 000 euros par foyer fiscal et par an ou 10 000 euros en cas de handicap.