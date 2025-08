Assurance affinitaire : ce service inutile que vous payez souvent sans le savoir

Qu’est-ce qu’une assurance affinitaire ?

Il s’agit d’une assurance complémentaire vendue en lien direct avec un bien ou un service, comme une extension de garantie ou une couverture contre le vol, la casse ou l’annulation. Elle est proposée à l’achat d’un produit (électronique, billet de transport, location de voiture, etc.) par l’enseigne, parfois intégrée dans le prix, parfois ajoutée sans consentement éclairé.

Son principal problème ? Son utilité est discutable, sa gestion opaque et sa résiliation souvent difficile, ce qui en fait un produit lucratif pour les distributeurs… mais rarement avantageux pour le consommateur.

Des souscriptions fréquentes… mais peu utilisées

Selon une enquête conjointe de 60 Millions de consommateurs et de la FFA (Fédération Française de l’Assurance), publiée en mars 2025 :

Environ 25 % des Français ont souscrit une assurance affinitaire sans le vouloir .

. Parmi eux, moins de 6 % ont effectivement utilisé les garanties proposées .

. Les résiliations sont rares, souvent à cause d’une méconnaissance du contrat ou d’un parcours administratif décourageant.

Ces chiffres illustrent un décalage fort entre la promesse commerciale (protégez votre achat !) et la réalité de l’usage.

Tableau : Exemples d’assurances affinitaires courantes et leurs limites

Type d’achat Assurance proposée Coût moyen annuel Limite fréquente Téléphone mobile Casse, vol, panne 60 à 150 € Franchise élevée, exclusions multiples (chute, humidité, etc.) Billet d’avion ou de train Annulation, retard 5 à 15 € par trajet Refus si motif “non justifié”, frais d’annulation non remboursés Électroménager / TV Extension de garantie 30 à 100 € S’applique après garantie constructeur, conditions restrictives Billet de spectacle Remboursement si empêchement 2 à 5 € Nécessite un justificatif médical ou administratif Paiement en ligne Garantie contre la fraude incluse ou 2 €/mois Redondante avec les protections de la carte bancaire

Dans la majorité des cas, ces assurances font doublon avec d’autres protections déjà existantes : garanties légales de conformité, assurances habitation, assurances carte bancaire, voire garanties constructeur.

Une vente souvent automatisée… voire abusive

Le problème central de l’assurance affinitaire réside dans sa modalité de souscription. Elle est fréquemment :

Pré-cochée dans les formulaires d’achat en ligne , nécessitant une action pour la refuser.

, nécessitant une action pour la refuser. Présentée comme “recommandée” ou “sans engagement” , sans réelle explication.

, sans réelle explication. Parfois intégrée sans alerte dans les tickets de caisse ou les factures électroniques.

Or, selon la législation en vigueur, toute assurance doit faire l’objet d’un consentement explicite, et l’assuré doit recevoir un document d’information normalisé (IPID) détaillant les garanties, exclusions, modalités de résiliation et tarifs.

Mais dans la pratique, ces documents sont rarement communiqués avant paiement, et les conditions de sortie restent floues.

Que faire si vous êtes concerné ?

Si vous découvrez une assurance affinitaire non souhaitée, plusieurs recours s’offrent à vous :

Exercer votre droit de rétractation dans un délai de 14 jours , sans justification nécessaire.

, sans justification nécessaire. Demander la résiliation immédiate par courrier recommandé si la période d’essai est dépassée.

si la période d’essai est dépassée. Contacter l’assureur et non le vendeur , car ce sont souvent des contrats gérés par des filiales spécialisées (SPB, Axa Partners, etc.).

, car ce sont souvent des contrats gérés par des filiales spécialisées (SPB, Axa Partners, etc.). En cas de prélèvements abusifs ou de refus de remboursement, saisir le médiateur de l’assurance ou une association de consommateurs.

Vers un encadrement plus strict ?

L’UFC-Que Choisir a plusieurs fois saisi les autorités sur le manque de clarté des offres affinitaires. En 2024, la DGCCRF a mené une enquête sur le secteur et demandé une meilleure transparence commerciale, sans toutefois imposer de changement réglementaire immédiat.

Des propositions sont à l’étude pour rendre le consentement plus explicite (case décochée par défaut, double validation) et pour obliger les enseignes à mentionner clairement la présence d’une assurance dans les documents de vente.

Un réflexe à adopter : refuser par défaut

La meilleure prévention reste la vigilance au moment de l’achat. Vérifier les options ajoutées, refuser les cases pré-cochées, lire les lignes en petits caractères… Ces gestes simples permettent d’éviter de payer, parfois pendant des mois, pour une couverture que l’on n’utilisera jamais.