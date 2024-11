Ce que vous coûte réellement votre box internet en électricité si elle reste branchée 24h/24

Une consommation à ne pas négliger

Contrairement à d'autres appareils, la box internet reste souvent branchée 24h/24. Mais quelle est la consommation réelle de cet appareil ? En moyenne, une box internet consomme environ 60 à 280 kWh par an, selon le modèle et la technologie utilisée (ADSL, fibre, etc.). Cette consommation représente un coût annuel de 15 à 70 euros en fonction des tarifs de l’électricité.

Pour illustrer cette réalité, prenons un exemple pratique : une box connectée en continu avec une consommation moyenne de 100 kWh par an coûtera environ 25 euros à un tarif électrique de 0,25 € par kWh.

Technologie de la box Consommation annuelle moyenne (kWh) Coût annuel estimé (€) ADSL 150 - 280 37,5 - 70 Fibre 60 - 175 15 - 43,75

Pourquoi votre box consomme-t-elle autant ?

La box internet est un appareil actif en permanence, assurant une connexion stable, gérant les réseaux Wi-Fi et maintenant l’accès aux services de streaming ou de domotique. Cette activité continue explique une partie de sa consommation.

De plus, certains modèles plus anciens ou mal optimisés peuvent consommer davantage que les versions plus récentes, qui sont souvent conçues pour être plus écoénergétiques.

Les box en veille : une consommation toujours présente

Même en veille, la box continue d’utiliser de l’énergie. Cette consommation est justifiée par le maintien des services actifs, comme la téléphonie ou la synchronisation des données. Cependant, les box modernes offrent parfois un mode éco qui peut réduire cette consommation de manière significative.

Astuces pour réduire votre consommation électrique

1. Éteindre la box pendant la nuit

Une des solutions les plus simples pour réduire la consommation est d’éteindre la box internet durant la nuit ou lors d'absences prolongées. Si vous éteignez votre box environ 8 heures par jour, vous pouvez réduire votre consommation annuelle de 20 à 30 %, soit une économie de plusieurs euros par an.

2. Utiliser une prise programmable

Pour automatiser l’extinction et la remise en marche de votre box, vous pouvez utiliser une prise programmable. Cet outil permet de définir des plages horaires pendant lesquelles la box est désactivée, sans avoir à y penser quotidiennement. C’est idéal pour éteindre l’appareil durant la nuit.

3. Opter pour une box écoénergétique

Si votre box est ancienne, envisager un remplacement par un modèle plus récent et écoénergétique peut faire une différence notable. Ces nouvelles générations de box sont conçues pour consommer moins tout en offrant des performances accrues.

Éteindre sa box : quid de l’impact sur la connexion ?

Beaucoup s’inquiètent que l’extinction régulière de leur box puisse affecter la stabilité de leur connexion. En réalité, éteindre la box pendant la nuit n’a généralement pas d’impact sur la qualité de la connexion, à condition de redémarrer l’appareil avant de l’utiliser. De plus, les fournisseurs d’accès à Internet conçoivent leurs box pour supporter ces redémarrages sans problème.

Une petite habitude, de grandes économies

Laisser votre box internet branchée en continu peut entraîner un coût non négligeable sur votre facture énergétique annuelle. Heureusement, en adoptant des gestes simples comme éteindre votre box la nuit ou utiliser des dispositifs intelligents comme les prises programmables, vous pouvez réduire cette consommation.

Avec un peu de vigilance, ces micro-habitudes peuvent contribuer à diminuer votre facture et à adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement.